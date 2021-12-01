台北市頂樓斜屋頂限高1.5公尺，是全台最嚴格的標準，不少民眾抱怨只能像「哈比人」一樣蹲低身體進入，相當不便，議員也紛紛要求放寬。台北市政府1日起放寬限高到2.1公尺，兩側屋簷則放寬至1.8公尺，但四周不能搭設壁體，否則將視為違章建築，查報強制拆除，並向違建人收取拆除費用。

北市超過20年的老舊公寓約有10萬5000棟，50年以上的建物更超過3萬5000棟，為因應老舊公寓屋頂漏水情形，北市自2006年即規定，可在屋頂平台上搭設1.5公尺以下漏水棚架，但民眾只能蹲著身體進入，形同「哈比人」。

北市建管處坦言，2006年執行迄今因住戶對於日常使用如曬衣服等無法使用屋頂平台，常造成民怨，因此今年參考各縣市相關規定，放寬棚架高度到2.1公尺、兩側屋簷1.8公尺，但四周不能搭設壁體，否則以違章建築查報拆除。

建管處補充，原有1.5公尺已報備之案件改成2.1公尺，仍應依規定報備，申請的基本條件包括20年以上七樓以下公寓大廈、直下方各層樓所有權人同意、專業技師之結構安全證明，報備後建管處將列管，不定期派員勘查，如有新增違建，優先查報拆除，並向違建人收取拆除費用。

北市議員李明賢表示，這是一年來接獲最多的陳情案件，正因為不合理限制斜屋頂高度，導致民眾不願意蓋甚至變相蓋違建，等於嚴苛法令逼迫民眾走險路，也感謝市府體恤民意進行法律修正，是雙贏也是令人開心的結果。