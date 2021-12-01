流浪狗傷勢嚴重，台灣動物緊急救援小組將傷狗送醫。（台灣動物緊急救援小組提供／林瑞益高雄傳真）

高雄驚傳一流浪狗疑似遭打爆眼球。台灣動物緊急救援小組11月30日接獲通報，趕往岡山區大莊路靠阿公店溪荒地，營救一隻眼睛受傷的流浪狗。台灣動物緊急救援小組12月1日宣布懸賞5萬元緝凶。

台灣動物緊急救援小組說，這隻白色流浪狗疑似被人以棍棒追打，導致牠左側眼球被打爆，血流滿面，怵目驚心；附近民眾多次想靠近營救，但傷犬總是與人保持距離，不易捕捉。

台灣動物緊急救援小組獲報後，大隊長倪兆成率志工及獸醫師趕往現場，以麻醉吹箭營救；但傷犬中箭後，隨即竄入草叢中，並跑下阿公店溪河道，倒臥乾涸的河床。動物救援小組人員綁上安全繩，冒險垂降到河床陡坡，以接力方式，終將傷犬營救上岸，載回動物醫院救治。但狗兒左眼傷勢嚴重，恐面臨眼球摘除命運；該犬腳部也有受傷，已擦藥治療中。

台灣動物緊急救援小組1日宣布懸賞5萬元緝凶，並強調虐待動物致死或造成其重要器官功能喪失，都是違反《動物保護法》的行為，除呼籲民眾尊重生命外，也希望附近居民能提供線索，將虐狗的人繩之以法。