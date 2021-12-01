針對年底將舉行的四大公投，國民黨立委江啟臣表示，公投反映的是民眾對於政策的支持程度，以及對於政府的信賴問題，同時也預測最後4個公投案全過或是3個過，閣揆蘇貞昌就有可能被換掉，並坦言國民黨公投需統整步調加大力道。

江啟臣今接受資深媒體人黃光芹專訪時表示，全世界沒有像民進黨一樣的政府在對待公投，「直接說四個都NO，人民講的都不接受、不討論也不溝通。」

他說，四項公投案都是民生、健康議題，而不是有政治意識型態的統獨問題，蘇貞昌日前還搭行政專機去台南宣講，還罵「國民黨是來亂的」，請問「這種民主政治看得下去嗎？」

江啟臣表示，公投案除了反映人民對於政策想法、意見的決定之外，也包括對政府的信賴問題，而「倒閣」與人民信任上是兩件事情，因為中華民國不是百分之百的內閣制國家，所以倒閣相當不容易。

至於公投結果是否影響閣揆去留，江啟臣說，是有可能的，若4個公投案全過或是3個過1個不過，蘇貞昌可能會被換掉，若打平的話就有理由不會被換掉。

對於公投正反差距已縮小，江啟臣指出，黨內對於宣傳步調、力道認為還不夠，以及民調數字，因民進黨大軍壓境，讓他們支持者回籠，這樣狀況底下，若國民黨沒有統整步調、加大力道的話，公投恐怕就會有危險。

他說，國民黨基層焦慮，黨中央現在很重要必須要重整大家步伐，很多事情該黨中央扛起就要扛起，地方縣市首長也必須盡快溝通，然後步調一致，說服人民支持國民黨的主張。