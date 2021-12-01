台北一名人妻小萍（化名），因為不堪丈夫頻繁要求行房，某日拒絕求歡後上床睡覺，卻在清晨遭強行脫褲要求發生性行為，於是夾緊雙腿拒絕喊：「我不想要」、「我不要，放開我」，因奮力反抗未配合，老公才放棄，小萍事後打電話向友人、同學哭訴遭家暴性侵，台北地檢署經證人證稱，確定小萍的老公涉嫌家暴強制性交未遂罪，依法提起公訴。

據了解，小萍拒絕老公尋歡不是第一次，早在報案之前就曾打電話向同學抱怨，受不了老公要求嘿咻太頻繁，豈料今年2月21日晚上，老公又提出行房要求，小萍便以身體不適為由婉拒，然後就上床睡覺，結果老公不死心，隔天一早八點多，就把她搖醒要啪啪，小萍不予理會繼續假裝睡覺，卻遭強行脫褲、吻胸欲硬上。

小萍一面掙扎抗拒，一面尖叫喊：「我不想要」、「我不要，放開我」，由於自己夾緊雙腿不願配合，丈夫才作罷，事後仍打電話向同學及友人哭訴，經友人協助報警，夫妻倆才因為房事不合鬧上法庭。

檢察官調查時，小萍的丈夫坦言，未獲得妻子同意想發生性行為，參酌證人證詞確定小萍陳述無誤，依家暴強制性交未遂罪，將小萍的丈夫起訴。

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