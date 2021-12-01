離岸風電持續建設，部份風場肩負國產化任務，沃旭能源大彰化風場就有6座水下基礎，預計今年底前全數完成，明年（2022）投入風場建設。另外興達海基也即將轉換生產線投入生產中能風場水下基礎，預計生產31座。

根據資料顯示，水下基礎帶動產業相當多，興達海基為第一層供應鏈，後續帶動第二層供應鏈，包含台船、中機、中鋼構、台蝕等企業投入，總計有9家。第三層供應鏈有良連、昌懋、維勝等13家，總計有22家供應商投入生產，透過生產組裝運送後，最終抵達興達海基進行最後組裝，才完成水下基礎段。

興達海基董事長謝榮淵表示，離岸風電的水下基礎與陸上不同，在海上必須要承受強風、波浪、潮流等天候因素，另外還有風機自身葉片擺盪等力量需要克服，過去台灣並無相關技術及資源，且組焊都必須交由手工焊接必須要有技術純熟的焊工，經過這幾年努力，終於可以達到月產2座水下基礎的目標。

值得注意的是，過去承接國產化任務，但由於產出不順，讓相關進度延後。謝榮淵說，由於管架式機組的幾何結構複雜，必比起傳統鋼構需要有更低的熱量來焊接，才能降低厚板冷裂與融合不良的狀況，且國內過去欠缺管見複雜的超音波檢驗經驗，不易精準判斷缺陷類別及位置，一開始才會影響生產進度。

謝榮淵指出，透過不斷改進相關製程後，後續接頭及轉接段已經順利量產，「承接完沃旭的訂單後，已經度過困難的時候，之後可以穩定的產出」，預計每月可以產出2套，後續若有持續穩定的大訂單，有機會訓練更多高階焊工，可以力拚每月4套產出。