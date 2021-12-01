近期滬深兩市整體呈現震盪反彈格局，A股持續上攻，在突破前期下降通道壓制後續強，部分前期離場的觀望資金開始回流，市場開始偏向多頭行情，強勢格局明顯，時序進入歲末跨週期調節啟動，及經濟工作會議即將召開，市場對穩增長、政策放鬆的預期有望繼續升溫，開啟跨年行情，在市場風險偏好持續回暖、政策放鬆預期加速升溫下，預期陸股有望繼續震盪上行。

日盛中國戰略A股基金研究團隊表示，美債利率上行階段性趨緩，美股持續創新高，市場風險偏好持續回暖、政策放鬆預期加速升溫下，預期市場正迎來一波震盪上行行情。觀察過去六年跨年行情領漲的主線行業，有三大特徵，包括領漲主線多數延續前期表現較強的行業、領漲主線均為跨年期間高景氣度邏輯得到驗證的行業、結構性牛市時前期強勢行業有更大概率成為領漲主線。今年跨年行情可觀察新能源和科技等相關的成長行業表現。

日盛中國戰略A股基金研究團隊指出，從三季度貨政報告看，穩增長逐漸成為貨幣政策的重心。在穩增長、控通膨和防風險之間，穩貨幣加寬信用，或成為未來一段時間的政策組合。市場風格將進一步偏向高景氣的新能源汽車產業鏈、光伏及光伏建築一體化、碳中和，高增長的科創、科技也可同步關注。