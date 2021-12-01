桃園購物節開跑近1個月，天天抽機車、周周抽汽車、壓軸送青埔好宅，桃園市長鄭文燦1日指出，累積消費已逾27億元，目前也已送出2台汽車，宣布如果登記超過50億元，將再募集小檜溪的好宅加碼送出，希望刺激買氣，振興在地經濟。

「桃園購物節」活動持續進行，桃園連續100天，天天抽聲寶微電腦壓力鍋、Garmin Venu2智慧腕錶、iPhone13 mini 128G、台鈴Suzuki e-Ready Fun電動機車等4大好禮，周周抽汽車共16輛，最後一周再壓軸抽出價值1500萬的青埔好宅。

鄭文燦說，桃園購物節相較其他縣市起跑較晚，從11月5日到明年2月15日，但累積速度很快，至今已超過27億，也抽出2台汽車送給幸運兒，他也宣布，如果登記購物節的金額超過50億元，將再募集一棟房子，笑言小檜溪也正在發展，建商說不能只宣傳青埔，允諾協助募集工作，若突破50億元將加碼再送出一棟小檜溪房子。

鄭文燦也提到，經發局設計的桃園好市成雙券，也非常智慧，印券要很大成本，桃園沒有自己印券，透過網路登記抽獎，確保每個人從手機簡訊收到兌換方式，再到桃園600家統一便利超商ibon列印，抽到的民眾不用去搶排隊，有的縣市採實體紙本加碼券，到各個商圈或夜市鬧區發行，回收變很大問題。

鄭文燦說，桃園好市成雙券總計23.3萬份，目前領取逾6成，已使用2000萬，約是總金額2億多的10％，可以一路用到明年4月30日，桃園各農會和郵局窗口也可以回收兌換，是非常成功的發行跟兌換計畫，經發局設計的模式相當智慧化，他給予高度肯定。