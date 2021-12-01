台灣高鐵公司與卡娜赫拉的小動物合作，在高鐵桃園站推出聯名期間限定店，即日起至2022年1月2日，陸續開賣文具組、隨身組、野餐組及口罩組4款限量福袋，12月11日則推出「彩繪列車福袋」，另有12項週邊新品，「禮物列車」聯名期間限定店獨家首賣，以及新設計的節慶版聯名瓶裝水陪粉絲過節。

高鐵公司指出，「彩繪列車福袋」內含700T彩繪列車模型單輛組，限量200組，每人限購1組；其餘4款福袋均限量500組，購買福袋可獲得聯名明信片1張。

獨家首賣的12項週邊新品，包括T恤、造型地墊、摺疊旅行袋、晴雨傘、六角鏡、擦手巾、寶特瓶長吊繩、皮革面紙套、噴霧空瓶、飲料提袋、長方及橢圓木托盤，每款都是實用生活小物，消費滿額可再獲得聯名行李貼或紀念票券。

高鐵也推出節慶版聯名瓶裝水，只在2021年12月到2022年2月期間限定發售。節慶版聯名瓶裝水即日起可在聯名期間限定店、高鐵站內7-ELEVEN、紀念商品自販機與列車推車購買，3款不同包裝，讓各種不同造型卡娜赫拉的小動物陪旅客從耶誕節歡樂到情人節。

「禮物列車」聯名期間限定店開幕，12月1日上午11時、12月11日下午3時及12月18日下午3時，P助與粉紅兔兔將到聯名期間限定店現場與粉絲見面，活動當天於現場消費，就能領取號碼牌，與超萌的P助與粉紅兔兔合影。