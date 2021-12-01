民進黨立委高嘉瑜傳出遭男友林秉樞施暴，今(1日)在律師陪同下召開記者會說明始末，表示這段期間見識到人性最黑暗恐怖的一面，也由衷希望自己是最後一個受害者，對此，吳淡如也點出現實面：「法律不會保護你，當你真的動用它來保護你的時候，可能已經不在了」。

吳淡如聽聞高嘉瑜遭男友林秉樞施暴後，她表示動用暴力不管在兩性或親子間，基本上都是力氣大欺負力氣小的強凌弱行為，在對方選擇用力氣征服時，就表示講道理也沒用，因此得先捍衛自己的安全，接著強調「法律不會保護你，當你真的動用它來保護你的時候，你可能已經不在了，不要高估它的作用，因為它只是最後一道防線」。

吳淡如表示當被施暴時，絕對不要反問自己到底有什麼錯，唯一要做的就是懂得保命，盡可能逃得越遠越好，才能在傷害造成後，用法律保護自己，接著提到全球有相當比例的婦女，是在申請保護令後，被惱羞成怒的加害者給殺害，推測施暴者並未把受害者賦予正常人格，「只要羔羊脫離控制，就寧可摧毁消滅之」，沒什麼任何理由來說明一切。

高嘉瑜在律師陪同下召開記者會說明被施暴始末。（圖／郭吉銓攝）

吳淡如強調不想評論別人的家務事和私事，也認為人身安全並沒有任何色彩立場能改變，唯一確定的是「不管世界會如何因為你遭受的不公而沸騰，你永遠是唯一一個能夠真正保護自己的人」，一番精闢見解引起網友共鳴，紛紛留言：「先受傷的是自己，法律是受了傷後才起作用，首先還是要學會保護自己」、「保護令是對有理智、人性的人有微小作用，遠離才是上上策」。