新竹地檢署賣拍沈男犯罪所得購買的BMW轎車。（新竹地檢署提供／羅浚濱新竹傳真）

外籍女子來台賣春，被犯罪集團當肥羊，遭洗劫也不敢聲張報案！新竹地檢署5月間接獲這種新型態犯罪模式情資，查獲經營應召站的沈姓男子成立「瓢蟲戰隊」犯罪集團共7人，有計畫對其他應召站的外籍賣春女郎下手，以違反組織犯罪防制條例、強盜、強制性交、妨害風化等罪嫌提起公訴，請法院從重量刑。

檢察官邱志平接獲情資後，召集新竹市警二分局組成專案小組深入追查，發現沈男為擴大其所經營外籍女子應召站地盤，召募黃姓等6人人籌組「瓢蟲戰隊」，在新竹市區有計畫洗劫性交易外籍女子，藉以打擊對手，擴大自己的應召站經營地盤。

該集團犯罪手法為先擇定在新竹市區從事性交易的外籍女子，選派集團成員與之聯絡約定性交易時間、地點後，即由沈男指揮一起至該地點分派接應、把風等角色，再由其中一人進入約定套房，佯裝欲與該外籍女子性交易。

待外籍女子脫光全身衣物時，即拳打腳踢，拍攝裸照，使被害人不能抗拒洗劫全部財物，甚至趁機再加以性侵，下手的集團成員在得手後，甚至報警宣稱財物被偷，或檢舉性交易外籍女子為防疫破口，企圖影響警方辦案，再趁隙將得手財物帶離現場進行分贓。

專案小組對該犯罪集團進行監控，6月20日疫情期間逮獲犯案的任姓男子，並聲押獲准，經由比對資料確認該集團成員身分後陸續拘提到案，主嫌沈男等4人向法院聲請羈押獲准，並查扣強盜及經營應召站犯罪所得車輛BMW1部、現金共20餘萬元等物，車輛等物共拍得100萬元予以扣押。

檢方並請求法院審酌該犯罪集團在沈男指示策畫之下，針對背井離鄉從事性交易謀生的弱勢外籍女子，施以暴力或妨害性自主等方式，強盜財物，手段殘暴，行徑囂張，嚴重危害社會治安，且5月以後的疫情期間仍長期經營應召站，未見停業製造防疫破口，建請從重量刑，查扣犯罪所得均依法宣告沒收。