台灣大道白海豚公車站體美化工程，封閉台中榮總站及澄清醫院公車站。（陳淑華服務處提供／盧金足台中傳真）

台中市府交通局近日展開台灣大道公車站體展開美白作業，臨時車站用一張紙標示綁在樹幹上，民眾看了傻眼，直呼太簡陋了。（陳淑華服務處提供／盧金足台中傳真）

台中市議員陳淑華1日表示，搭公車看診民眾抱怨標示不清、找不到搭車點，還有公車司機不知怎麼停過站而去，宣導不清不楚。（陳淑華服務處提供／盧金足台中傳真）

台灣大道白海豚公車站體美化工程，封閉台中榮總站及澄清醫院站，台中市議員陳淑華1日表示，搭公車看診民眾抱怨標示不清、找不到搭車點，還有公車司機不知怎麼停過站而去

、雙節巴士難停靠而只停靠前後站，公告掛樹幹，亂象叢生；交通局強調，司機如臨停專用道讓民眾上下車，屬嚴重違規行為，立即處罰客運業者。

陳淑華表示，台灣大道「白海豚」公車站經年累月下，外觀被譏從白海豚變成灰海豚、髒海豚公車站，市府有「美白」台灣大道上的公車站體的壓力，近日公車站體展開美白作業，從靜宜大學站開始作業，現在已到台中榮總站（東海大學站）及澄清醫院站。

民眾陳情指出，公車站封閉改設臨時車站，標示不清不楚，要找很久，才能找到；有公車司機不清楚臨時站位置，公車呼嘯而過，也有司機臨時反應緊急停在快車道，公車族要穿越慢車道才能搭乘，雙節巴士則因無法停靠，跳站停車，民眾要行走一站等等亂象。

陳淑華說，站體美化作業進入市區，到公車站的確發現標示潦草不清，用B3紙、白板隨手畫一畫非常不明顯，標示少也不清楚，甚至臨時車站用一張紙標示綁在樹幹上，應加強公車站封站改臨時上下車點的標示，讓民眾清楚看到。

白海豚站體美化工程即將做到台灣大道三段，剛好是下高速公路進入市區的路段，車流量更大；議員憂心有市政府、商業百貨，文心路捷運，交通狀況更複雜，公車搭乘人口更多、朝馬交通轉運等等問題，交通局應有完整規畫，否則非常容易造成台灣大道交通大打結。

交通局表示，自今年10月21日至明年2月間，進行公車專用道站體整修美化工程，為降低專用道站體施工造成民眾搭乘公車不便，並兼顧候車民眾及施工人員安全，施工中的站體及其專用道採全天封閉，外側慢車道則於離峰時段（上午9時至下午4時）封閉約2.25公尺，讓台灣大道往來通勤慢車道的民眾能於尖峰時段正常使用。

交通局說相關施工訊息、替代站位及公車改道資訊均公告於交通局網站、公車即時動態系統及沿線各站體，專用道站體也透過廣播系統及跑馬燈宣傳。

此外，在慢車道封閉交維時段，已加強增設大型告示及現場安排人員引導民眾到替代站位候車，以降低施工期間對乘車民眾衝擊。另施工前已邀集相關單位確認公車改道路線及臨時站位，並於受影響站位張貼公告，並要求公車業者務必要求所屬駕駛員按照交維方式停靠，期盼將民眾候車不便降至最低。

交通局強調，針對公車司機臨停專用道讓民眾上下車一事，屬嚴重違規行為，交通局已立即處罰客運業者，同時要求業者加強宣導所屬司機勿於專用道臨停讓慢車道民眾上下車，並安排人員於前後專用道站體提醒司機改道資訊。如再有類似情形，將依相關規定懲處，以維護用路人行車安全。

市府表示，絕不允許客運業者所屬駕駛員，因不熟悉交維改道動線而未依規定行駛，除再次要求業者加強駕駛員教育訓練熟悉替代路線及臨時站位外，也已指派人員現場稽查及引導民眾候車，後續如再有類似情形，將依相關規定加重懲處，以維護用路人行車安全。