苗栗縣政府衛生局與為恭醫院合辨2021年世界愛滋日防治宣導活動。（為恭醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

世界衛生組織WHO將每年的12月1日訂為世界愛滋日，衛福部與苗栗為恭醫院合作，1日上午在院內舉辦「愛知行動 守護健康」2021年世界愛滋日防治宣導活動。活動以繫上紅色絲帶作為象徵，宣示終結愛滋目標。院方並在現場設立免費愛滋諮詢、癌症篩檢、菸害防治及器官捐贈宣導等攤位，並有贈送精美小禮物。希望藉此喚起全球對愛滋議題的重視。

為恭醫院指出，每年12月1日為世界愛滋病日，WHO呼籲全球共同努力，希望在2030年終結愛滋病！愛滋病又稱後天免疫缺乏症候群（AIDS），是由愛滋病毒（HIV）侵犯人體的免疫系統所引發的疾病。愛滋病毒會透過性行為、血液、母子垂直等方式傳染，感染不會區分性傾向，只要有不安全性行為皆有感染風險。

為恭醫院表示，近年來因不安全的性行為而感染愛滋人數仍持續上升，非鴉片類成癮性藥物，如安非他命、K他命、搖頭丸、大麻、G水、喵喵等之濫用常見於派對活動，使用者吸食或注射後，未正確且全程使用保險套，增加性行為出血機會，提高感染愛滋及性病的風險。因藥癮而感染愛滋者，面對的不只是醫療、服藥副作用，社會歧視與污名化等社會觀感，甚至會出現焦慮、恐懼、不安、無助感、罪惡等情緒反應，嚴重影響身心健康。

為恭醫院副院長陳敏雄表示，近年來國內愛滋感染族群趨近年輕化，15至34歲感染者占總感染人數7成，這個世代的年輕人更需要重視此疾病。現在雖然有雞尾酒療法，但其治療成本高，做好自我保護，注重個人衛生習慣，從源頭加強疾病防治宣導，大家都不得病，就是遏止愛滋病傳染最有效的辦法。