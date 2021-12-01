全台最盛大、最美麗的路跑Taishin Women Run台新女子路跑，明年首度新增高雄場，預定3月27日舉辦，台北場則預計4月10日起跑，為國內首次單一場大型女子路跑賽事同時在北、高兩地進行，讓更多女性可以參與。

長期重視女性族群的台新銀行，2018年首度冠名贊助Taishin Women Run台新女子路跑，每年透過精彩豐富的活動內容製造話題，引領女性突破自我，完成一次又一次挑戰，明年再加入集團內的台新人壽、台新產險，要為女性朋友做出更完美的服務。

除了台新銀行，台北市霞海城隍廟第4年與台新女子路跑合作，Nike Run Club(NRC)也再度力挺，包括提供高機能賽衣與時尚完賽短T，女性跑友們只要同時報名高雄場10公里組，以及台北場10公里或21公里組，還能獲得特製鞋袋，NRC也和Nike Training Club(NTC)、大會合作，將於全台舉辦快閃訓練營，在基層撒下種子，期許提升女性參與運動動機。

大會1日進行賽事宣傳記者會，「馬拉松寶貝」曹純玉擔任模特兒展示賽衣和完賽獎牌，透露這次參賽以順利完賽優先，由於新冠肺炎疫情仍無法掉以輕心，目前還是國內賽事為主，希望在2月台北馬拉松或3月萬金石馬拉松兩項有國際田總認證的賽事，將成績跑進2小時29分30秒的個人高標，爭取亞運達標。

曹純玉的教練陳囿任指出，杭州亞運參賽標準是2小時35分整，世錦賽則是除了成績達標，也可以透過參加規定賽事爭取積分，雖然因為新冠疫情無法出國訓練、參賽，還是在國內安排一連串訓練課程，今年7、8月在阿里山進行高地訓練提升狀態，9月份因為打疫苗加上回到氣候較熱的平地，當時狀態有點下滑，不過10月份全運會到現在都還維持不錯。

曹純玉和陳囿任都說，目前有加強在河濱路段上坡、逆風等情況的特訓，就是希望屆時正式賽事遇到相關挑戰可以更加游刃有餘，陳囿任也認為曹純玉有九成五機會在明年達到亞運參賽標準。

2022台新女子路跑將有高雄場、台北場兩場活動。（台新女子路跑提供）