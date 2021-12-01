近來發生多起毒駕致人於死傷事件，引發社會關注，法務部對於毒駕採「零容忍」態度，針對毒駕致人於死傷案件，法務部擬修正《刑法》公共危險罪，將「服用毒品相類物致不能安全駕駛」構成要件改為「施用毒品而其尿液經檢驗判定為陽性」，日後只要肇事駕駛被驗出有吸毒反應，即施以刑事處罰，以遏止毒駕事件一再發生。

有關毒駕的《刑法》修正草案，1日上網公告，將收集各方意見後，近日送行政院審查。

最近一再發生駕駛吸毒後開車，造成多起死亡或傷害事件，引發社會各界關注，雖然法律對於毒駕致人死傷早有罰責，但法條規定必須是肇事駕駛須已達到不能安全駕駛程度，才會構成公共危險罪，亦引起社會不滿。

法務部長蔡清祥日前透露，毒駕已造成人民重大傷亡，法務部對於對於毒駕採「零容忍」態度，因此法務部著手修法，未來不必證明肇事駕駛須達到不能安全駕駛程度，只要肇事駕駛的尿液或毛髮被驗出有毒品陽性反應，就構成刑事犯罪，施以刑事處罰，以遏止毒駕事件。

現行刑法公共危險罪章第185條之3「不能安全駕駛罪」規定，「服用毒品、麻醉藥品或其他相類之物」致不能安全駕駛，處以刑罰。

修正草案為「施用毒品而其尿液經檢驗判定為陽性」，或者「有前款以外之情事，足認施用毒品」，都可處2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金，因而致人於死可處3年以上、10年以下有期徒刑，致重傷可處1年以上、7年以下有期徒刑。

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