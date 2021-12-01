勞動基金10月賺827.3億元！10 月份雖然全球依舊面臨供應鏈緊繃及通貨膨脹壓力，但是在各國疫苗覆蓋率提升、陸續放鬆防疫管制措施、景氣持續復甦，以及企業財報獲利強勁下，金融市場主要股票指數震盪走高，勞動基金單月獲利827.3億元，但基金局指出，通貨膨脹壓力、各國貨幣及財政擴張政策退場速度、新冠變種病毒擴散風險、美中貿易與科技紛爭，均持續牽動全球經濟成長。

基金局表示，勞動基金今年9月雖受到國、內外股市回檔影響，投資績效回吐，然而隨著金融市場回穩，10 月單月獲利為827億餘元，其中投資在國內股票投資部位，約占整體勞動基金19％，今年截至10月投資收益率為21.53％，優於同期間台股大盤收益率15.31％。如果以長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多平均報酬率為5.21％，近5年多平均報酬率則為 6.39％。

基金局提及，展望未來，根據美國聯準會於 11 月 3 日公布最新利率決策聲明，將維持基準的聯邦資金利率區間於0至0.25％不變，但將從 11 月開始以每月減少 150 億美元的速度，逐步終止國庫券和機構抵押擔保證券的購買，計畫在2022 年中完成。

基金局說，在國內方面，財政部11月8日公布今年 10 月出口值為401.4億美元，創歷年單月新高，累計前10月出口值為3642億美元，年增率30％，財政部並指出隨著疫苗接種率漸次提升，主要國家推動振興政策，全球經濟持續邁向復甦，支撐我國出口規模逐季走高，資本設備進口大幅擴增亦顯見廠商積極投資，加以中國大陸及歐美年底採購旺季屆臨，均可望維繫我國外銷動能。

基金局指出，全球經濟活動持續正向復甦，美國、英國及歐洲等主要央行均表示不急於升息，利率維持在低檔，金融市場資金充裕，但通貨膨脹壓力、各國貨幣及財政擴張政策退場速度、新冠變種病毒擴散風險、美中貿易與科技紛爭，均持續牽動全球經濟成長。