JR紀言愷領籃球隊學生黃柏峰、王新凱向毛加恩帶領的新北國王職業籃球隊下戰帖。（TVBS提供）

R紀言愷領、王新凱、黃柏峰挑戰三對三鬥牛。（TVBS提供）

左起簡祐哲、張文平、毛加恩、陳世念、陳俊男、林力仁。（TVBS提供）

JR紀言愷在TVBS新8點檔《機智校園生活》飾演一名體育老師，同時也是籃球教練，近期領籃球隊學生黃柏峰、王新凱向毛加恩帶領的新北國王職業籃球隊下戰帖，以3對3鬥牛展開「愛無限公益籃球賽」。JR過去曾有籃球夢，這次不僅一圓籃球夢，還有機會與職業籃球選手進行PK，他表示：「很榮幸，但要和他們挑戰我超緊張，且近期都在拍戲，沒有太多時間練球技，有特別提前抵達球場熱身練投球，希望比賽可以大展身手。」新北國王隊總經理毛加恩也讚賞JR是「被演藝圈耽誤的球員」，他的體質、狀態都非常好。

《機智校園生活》JR紀言愷、黃柏峰、王新凱與新北國王籃球隊總經理毛加恩、教練陳世念、球員林力仁、簡佑哲、陳俊男、張文平，進行3對3「愛無限公益籃球賽」。過去JR與毛加恩曾在同一家經紀公司，不過兩人未曾打過球，JR笑說「我們兩個的level太不一樣！他的highlight(指亮點精彩片段)在網路上我都有看，也會看他之前球賽，今天是來切磋，而且我帶著兩個同學，他們年紀其實更小，一起來跟職業選手討教。」

JR談及自己過往籃球夢，是受到動漫《灌籃高手》影響，非常嚮往打籃球的運動員生活，他國中、高中曾加入籃球隊，但每加入該校的籃球隊隔年即解散，讓他哭笑不得。平時也會投入籃球運動，此次與學生組隊，他談及過去打HBL公益全明星賽時，「前面兩次快攻感覺自己好像很厲害，第三次後發現歲月不饒人，歲月還是有在我們肺部留下痕跡的」，也透露以球技、跑位等技巧取勝，別和年輕人比體力。

談及「愛無限公益籃球賽」，毛加恩透露一直希望有更多的公益可以回饋社會，很感謝這次可以透過籃球參與公益。JR也表示：「對台灣籃球、公益都有關注，透過自己的力量投入公益，疫情過後也希望大家到球場支持比賽。」12月18日新北國王主場開幕戰《機智校園生活》演員群將到場同歡；《機智校園生活》新北國王籃球隊公益籃球賽，將於12月25日晚間8點於「2021愛無限感恩派對」播出。《機智校園生活》將於12／15起晚間20點於TVBS 42頻道、21點於東森超視33頻道播出。