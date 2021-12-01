全球電池交換生態系統的技術領導者 Gogoro 今 (1) 日公布，受惠於地方政府補助加碼、各廠牌相繼推出新款電動機車、祭出具有競爭力的促銷方案、投入高能見度的廣告資源、電動機車能源基礎建設更趨完備等多重因素，11 月全體電動機車總掛牌數達到 11,868 輛，創下過去 23 個月的單月領牌新高。

電動機車領導品牌 Gogoro 的智慧電動機車在 11 月的掛牌數，也同步提升達到 8,722 輛，達到 2020 年以來的最高點，與去年同月相比成長高達 50%(註1)，在第四季度屢創銷售佳績。特別是在六都，相較去年同月皆有大幅成長，其中以台北市 202.8% 的成長表現最為亮眼，其次為桃園市成長 85.7%，新北市也有 78.7% 的成長幅度，有鑒於 Gogoro Network 在全台都會區已佈建最完善與最密集的智慧能源交換網路，六都市民對於 Gogoro 智慧電動機車的接受度越來越高，現在更是電動機車購車最佳時機。

從整體電動機車市場來看，11 月 Gogoro 與 PBGN (Powered by Gogoro Network) 電池交換電動機車車款的累計掛牌數共 10,944 輛（Gogoro 8,722 輛 + PBGN 聯盟夥伴 2,222 輛），較上個月成長 15.2%；PBGN 聯盟夥伴所有品牌的電動機車銷售量也全面正向成長，增長幅度介於 17.8% ~ 70.9% 之間，其他非 PBGN 聯盟品牌的主要電動機車廠商銷量皆較上個月萎縮。

2021 年 11 月相較 2021 年 10 月各品牌電動機車成長率。(圖/Gogoro提供)

今年 6 月起電動機車每個月新領牌數量皆維持穩定成長，尤其於 10 月與 11 月連續兩個月皆突破一萬輛，為第四季市場帶來絕佳的銷售動能。

2021 年電動機車各月掛牌數。(圖/Gogoro提供)

電動機車 2021 年 11 月新領牌 11,868 輛，與去年同月相比成長 32.6%，而燃油機車市場，11 月的掛牌數量和去年同月相比則下滑了 21.5％。尤其自今年 3 月至今，燃油機車每個月的新領牌數字與去年同期各月相比皆呈現負成長，顯示機車市場的消費趨勢，已經明顯地向電動機車板塊挪移。

2021 年相較 2020 年各月電動機車與燃油機車市場趨勢(註2)。(圖/Gogoro提供)

分析今年 1 月至 11 月電動機車整體市場，Gogoro 與 PBGN 電池交換電動機車車款累計掛牌數共 75,558 輛（Gogoro 63,383 輛 + PBGN 聯盟夥伴 12,175 輛），在全年電動機車掛牌數 80,122 輛中佔有率達到 94.3%，使用充電或是他牌電池交換方案的車款僅佔 5.7%。市場銷售數據反映出採用 Gogoro Network 電池交換系統的電動機車，無疑是最受消費者青睞的選擇。

2021 年 1-11 月電動機車總掛牌數佔比。(圖/Gogoro提供)

今年 1 月至 11 月電動機車掛牌總數前三名品牌皆為 PBGN 聯盟夥伴，依序為：1. Gogoro 63,383 輛、2. 宏佳騰 7,228 輛、3. 中華 eMoving 2,048 輛。其中 Gogoro 的 VIVA 車系（包含 Gogoro VIVA XL、Gogoro VIVA MIX 與 Gogoro VIVA）自七月以來，平均每月都有約 4,000-5,000 輛的銷量，也讓 VIVA 車系成為最受消費者歡迎的機車車種選擇！

2021 年 1-11 月各品牌電動機車累計掛牌數。(圖/Gogoro提供)

政府政策與振興加碼、車廠大量投入電動機車與完善的能源基礎建設

成功創造電動機車購車最佳時機！

電動機車市場於下半年積極成長的主因包括：政府政策支持、政府補助加碼、各大車廠積極投入電動機車的研發製造、同時提出有競爭力的促案、並投入高能見度的廣告資源，輔以電動機車能源基礎建設已建置到位，進而發展出良好與完善的「選車、購車、用車」環境。

中央政府多次倡議「淨零轉型」相關議題，尤其在 COP26 聯合國氣候會議後，全球各國一致同意更積極地減少碳排放量，政府以支持電動機車產業向國際社會展現台灣對抗氣候變遷的決心。地方政府今年多有提供民眾新購電動機車與汰購電動機車的補助，深獲民眾好評，也連帶促成北北桃三個城市十月起陸續推出振興加碼方案，積極鼓勵消費者購買電動機車。

各大車廠相繼祭出具有競爭力的年度促銷、投入大量的廣告資源並推出新款電動機車，包含 Gogoro 在今年發表的 Gogoro VIVA MIX、Gogoro VIVA XL，PBGN 聯盟夥伴中華汽車發表的 eMOVING EZ1、宏佳騰 Ai-2 Gather 與其他電動機車車廠的新車款，皆推動今年整體電動機車市場銷售正向成長。今年各大車廠對於電動機車產品的廣宣投資量，2021 年 1 到 11 月幾乎是去年同期投資量的兩倍(註3)，包含傳統與網路廣告曝光、行銷、促銷活動，皆為電動機車市場加溫，讓消費者對於電動機車的認知與偏好程度增加。

能源基礎建設的完備程度，是消費者購車前最關心的議題。Gogoro Network 營運中的 GoStation 電池交換機櫃總數，已經來到 10,248 個，與去年 11 月同期相比成長達 25.4% ; 而與營運量能息息相關的電池槽總數，也自去年同期的 68,860 個增加至 90,762 個，年度成長率高達 31.8%。Gogoro Network 與各行業配合建置「全台最密集」電池交換能源網路，若以單一通路來看，截至今年 11 月底，Gogoro Network 在台灣中油所部署的電池交換站，已增加至 482 個站點，較去年底成長 30.6%，電池槽總數也較去年攀升了 35.95% 到 14,878 個。今年底前，搭配政府公共建設政策，預計在台灣中油部署完成 583 個站點，讓 43.6 萬 PBGN 車主可以縱橫都會、周遊全台，放心享受騎乘樂趣。

Gogoro 連續兩年榮獲 Frost & Sullivan 評選為「 年度全球最佳企業」殊榮；同時，亦在國際研究顧問公司 Guidehouse Insights 發布的《全球輕型電動車電池交換解決方案供應商排行榜》中，於國際上十四個電池交換系統中拔得頭籌，受評為此領域排名第一的領導者。Gogoro 屢獲國際知名獎項肯定，也是市場上最受消費者青睞的品牌。

北北桃皆祭出電動機車振興加碼補助方案 $8,000 元

振興入手直逼半價 全年最划算！

隨著北北桃皆提出電動機車加碼補助方案，且不排除環保署明年或將調整電動機車補助金額，即日起至 12/31「Gogoro Super Sale 超級購車季 」搭配政府補助與振興加碼，購買 Gogoro 電動機車加碼電池資費折抵優惠，專案最高可折抵 $35,600 元(註4)。北北桃市民購買 Gogoro VIVA BASIC，原價為 $49,980 元，扣除中央與地方的汰購輕型電動機車補助 $21,000 元，並搭配面額 $5,000 的振興五倍券，最低入手價僅 $23,980 元，相當於以比半價更低的車價購車！

備註

1. 歷史掛牌數量資料來源為交通部公路總局統計查詢網，2021/11 掛牌數來自於中華電信股份有限公司數據分公司，相關掛牌數量變化情形，係於 2021 年 12 月 1 日當下可取得之數據進行計算。

2. 表示去年同期比較之成長率。

3. 資料來源以尼爾森的監播系統為基準，進行每週統計累積觀察；金額計算，採用 Gogoro 指定目標對象之購買條件，依據市場機制動態調整換算。

4. 最高可折抵 $35,600 元：係以購買 Gogoro S Performance 系列車款，使用以下購車方案 (1) 台北市汰舊並新購電動機車補助、(2) 台北市振興加碼補助款之金額、(3) 中央政府補助款之金額、(4) 使用 $5,000 元振興五倍券進行車價折抵以及 (5) 購買 Gogoro S Performance 系列車款享 18 個月 200 元電池資費折抵購車折抵金額以及電池服務費用優惠之總合，此金額僅供您參考使用，金額可能因為車款不同以及相關補助方案或金額有所差異，請於購車前詳細確認，詳細以官網活動內容為主。