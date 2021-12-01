受惠半導體需求活絡助力，晶呈科技(4768)第三季淨利年增15.16％；前三季毛利率38.78％，淨利0.54億元，年增27.46％，EPS1.72元。10月營收年增22.14％：前10月營收5.68億元，年成長31.43％。

晶呈表示，公司特殊氣體品質掌控度高，在地供應鏈與快速供貨等優勢，客戶訂單穩健增長，特殊氣體二廠土地已取得，正進行建廠規畫，未來依據客戶需求成長興建廠房增加產能，以期滿足客戶成長需求。

晶呈主從事精密化學品（特殊氣體）之生產與銷售，暨精密設備及零組件之代理與銷售業務。

因應半導體蓬勃發展，晶圓廠製程升級與擴廠增量，為提高矽晶圓的使用壽命，晶呈矽晶圓重生服務，去膜成本低、重生能力與拯救率高，不僅是矽晶圓表面除膜最佳的環保節能解決方案，挾技術領先優勢，製程優化，回收率提升下，以期成為公司新的營運成長引擎。