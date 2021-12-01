晟德（4123）轉投資東曜藥業（1875.HK）1日宣布，自主研發的貝伐珠單抗注射液樸欣汀R（擬用英文PusintinR）TAB008，獲得中國國家藥品監督管理局（NMPA）上市批准，該藥用於治療晚期、轉移性或者復發性非鱗狀非小細胞肺癌和轉移性結直腸癌。這是東曜首個獲批上市的抗體相似藥。

貝伐珠單抗是一款抗血管內皮細胞生長因子單株抗體（抗VEGF mAb），可以選擇性地與VEGF結合，阻斷VEGF與其受體結合，從而減少新生血管生成，誘導現有血管的退化並抑制腫瘤生長。

貝伐珠單抗注射液已經成為多種惡性腫瘤治療指南全球推薦的標準方案，該藥已經進入中國國家醫保目錄，根據弗若斯特沙利文報告，貝伐珠單抗在中國的市場規模將於2023年增至64億元人民幣，2030年增至99億元，市場前景極為廣闊。

朴欣汀R是安維汀R（AvastinR）的生物相似藥，依據《生物類似藥相似性評價和適應症外推技術指導原則》獲得批准。

晟德表示，該原廠藥在全球已經獲批8個適應症，在中國獲批6個適應症，包括：轉移性結直腸癌（mCRC）、非小細胞肺癌（NSCLC）、膠質母細胞瘤（GBM）、肝細胞癌（HCC）、卵巢癌（OC）與子宮頸癌（CC）。根據NMPA藥品審評中心發佈的《生物類似藥相似性評價和適應症外推技術指導原則》，樸欣汀R將可外推申請原廠藥在中國獲批全部適應症。

東曜在蘇州工業園區擁有符合國際標準的、大規模生物藥商業化生產基地，佔地達50000平方米，預計到2022年上半年，單抗產能將達到約20000升。樸欣汀R採用東曜自主開發的灌注-批式混合培養技術（PB-HybridR Technology）進行商業化生產，該技術可簡化工藝流程，縮短生產週期，降低生產成本，大幅地提高樸欣汀R的成本優勢。

首席執行官劉軍表示，樸欣汀R成功上市，是東曜藥業的重要里程碑，未來，將依託商業化生產優勢，保證品質、縮短週期、降低成本，加速創新成果落地並提高藥品的可及性，讓醫藥成果惠及更多患者。