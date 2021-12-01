伯公信仰是桃竹苗客家庄重要的人文精神之一，婦人在田間拜伯公祈求豐收。（羅浚濱攝）

地方文史工作者也是新竹市金山里長的吳慶杰，投入桃竹苗石板伯公調查20多年，竟是緣於縣長楊文科曾促成6座土地公「集體辦公」！新竹縣文化局將吳的調查編印成《尋伯公：石板伯公田野調查的美麗書寫》，楊文科希望藉這本書讓更多人看見客家，體驗人親、土親、客家親的客庄文化。

楊文科說，1994年他在竹科管理局建管組任職，當時園區三期正在草創，因安遷戶與吳慶杰有第一次交集，吳為了6座土地公遷移問題四處奔走，經和同仁們努力協助，並獲聯華等4家公司各出資5萬元，1997年順利興建集福宮完成安座，園區三期徵收雖未成功，但成就科技發展與在地文化保存的一段佳話。

「伯公是客家人的心靈花園！」吳慶杰說，客家人以伯公當作開發領域或聚落的指標，伯公護持地方也撫平信眾的心靈，也使得伯公信仰成為客家庄重要的人文精神之一。

吳慶杰說，1994年起他到處走訪桃竹苗客家聚落，在山林田野調查石板伯公，發現每座伯公都很有特色，除了反應過去打石文化的特殊性，更蘊含客家的歷史、人文及祭祀空間的美學，桃竹苗原本約有5千座伯公，但這20多年來隨著土地開發和道路拓寬，已大量消失剩約2千座。

楊文科肯定吳慶杰花了20多年做田野調查，讓文化局編印成新竹縣文史叢書，吳從客家庄的伯公信仰與日常生活切入，鋪陳客家文化展現的生活意涵，而打石文化、口說歷史中的伯公、田野調查中的石板伯公，更是推動客家文化保存的重要典籍，可謂是「伯公下的文史典範」。

文化局長李安妤表示，吳慶杰老師的著作提供精彩一手資料，可認識客家伯公信仰及石刻工藝之美，也是初探新竹縣傳統伯公信仰的入門工具書，將是研究桃竹苗客庄文化的重要參考文獻。