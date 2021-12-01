新北市教育局長張明文今在市政會議以「新北愛教育」專題報告近3年教育成果，其中新北每年以25班速度持續增加公共幼兒園，3年就達4年100班目標，力拚公共化與準公共化幼兒園比例超過50％，讓家長安心託付孩子。

新北市教育局長張明文表示，新北市這個學年度公共化幼兒園共314園，幼生收托數3萬2229人；而準公共幼兒園207園，收托1萬2901人，兩者占比約43.66％。

張明文說，未來在公共化＋準公共幼兒園比例要超過50％以上，給予孩子最好的照顧。

張明文也說，新北市透過跨學制資源整合及創新加速器計畫，教育品質獲家長學生肯定，國中畢業生就讀新北市高中職比率從2012年未滿五成，2021年已達71.6％，未來將努力提升至80％以上，以高品質教育環境讓孩子安心在地就學。

而在實驗教育部分，公辦公營實驗學校由0所增至5所，新北也將成立教育創新實驗室，開創適性獨特的教育風景。

張明文指出，新北技職教育有16所職業試探中心全國最多，也編列全國唯一技能及技藝競賽百萬獎助金，更首創技術型高中雙聯學制縣市，適性發展培育國際人才。

在深化品德及適性教育的基礎下，新北市透過雙語教學、智慧學校及美感基地等面向培養孩子的「競爭力」。在雙語教育部分，過去三年新北外籍教師從59位增為112位，雙語實驗課程學校從31所增為67所，更全國首創技職雙語師資學分班，引進大專院校外師資源，未來每一所學校都有雙語課程，讓學生自信站上國際舞台。