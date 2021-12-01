新科大USR成果展展示「小農APP」、「小農微氣象APP」導入智慧化科技管理農場，民眾聽取介紹興味盎然。（羅浚濱攝）

明新科大USR成果展在該校藝文中心免費展出到24日。（羅浚濱攝）

明新科大執行USR計畫邁入第5年，在疫情下攜手在地高中職和社區執行7個計畫後，在校內藝文中心展示VR、雲端APP、GSP防災、產業孵創及地方創生等成果，其中湖口老街VR化、開發小農APP等輔導在地產業升級的成果最吸睛。

明新科大校長劉國偉表示，明新從2017年起申請教育部「大學社會責任實踐(USR)計畫」補助，從社區需求為學生設計「學習解決社會問題能力」的課程，由老師帶著學生走入社區解決問題，其中「小農永續在地實踐計畫」和「新竹區域認同發展計畫」在10月獲得第1屆「TSAA台灣永續行動獎」金牌及銅牌。

明新科大USR辦公室主任邱筱琪指出，校方與合作社區和高中職的USR計畫，在疫情中只能尋求突破與改變，像湖口社區因疫情影響遊客到訪，透過VR技術重現老街，利用全景攝影機，進行湖口老街現場實景的360度全景拍攝，再將全景內容VR化展示。

另外，休閒系將IoT、雲端服務及農藥檢測結合新興科技，建立農藥檢測驗證及小農物聯網，以行動方案補農業政策不足處，協助新竹在地小農發展自有產銷網絡及提升收益外，還導入智慧化開發「小農APP」。

更特別的是，利用感測器技術的「小農微氣象APP」，讓小農能遠端監控農園的澆灌系統，包括溫溼度感應、澆水是否正常啟動或關閉，澆水時間控制等，讓小農不因疫情限制而無法前往管理農場，目前已有五峰菇農、竹北水月休閒農業區、頤禾園有機農園等採用導入管理農場。

明新科大USR成果展在校內藝文中心免費展出到24日，民眾到現場可以VR技術體驗虛擬湖口老街之旅，從「小農APP」、「小農微氣象APP」學習當個科技農夫。

還有利用空拍、GPS建構尖石與五峰原民鄉鎮的災害風險圖資資料，訂定出防災、減災策略。資訊志工團隊前往偏鄉小學及橫山、寶山、新埔、峨嵋與北德拉曼等五個數位機會中心服務內容展示，以及在五峰鄉建立賽夏族文化產業孵創基地，實現在地創生。