女星陳妍希以電影《那些年，我們一起追的女孩》晉升為國民女神，天生麗質的陳妍希儘管已升格當媽，仍保有一張高顏值和纖瘦身材，對自我身材要求嚴格的陳妍希都會靠運動來維持身材，她近日就在社群平台曬健身自拍照，並透露：「希望能減脂」，不過網一看她照片都被美呆，大讚陳妍希很瘦，俏麗模樣根本少女。

陳妍希日前在社群平台曬出健身房自拍照，並發文寫下：「久違了的健身，希望能減脂」，陳妍希透露她已「認真的」健身2小時，照片中，陳妍希頂著高髮尾入鏡，大方露出整張全臉，保養有術的她，氣色紅潤、一雙圓滾滾大眼睛和櫻桃小嘴相當吸睛。

陳妍希曬運動自拍，她氣色紅潤、顏值高到驚人。（圖／取材自陳妍希小紅書）

陳妍希的高顏值看不出她是一個孩子的媽，網友也狂讚：「妍希寶已經很瘦很瘦了，不要太累」、「怎麼那麼少女」、「怎麼做到臉這麼緊緻的啊」、「你還是那個校園女孩」，陳妍希38歲的絕佳狀態讓外界看傻眼。

其實，陳妍希不只是美魔女一枚，她還是幸福人妻代表，陳妍希雖然和大陸小生陳曉都對家庭生活低調，不過小倆口偶爾也會在網上曬恩愛，尤其陳妍希生日時，陳曉事後也轉發並放閃寫下：「老婆生日快樂，健康，平安，快樂」，逗得陳妍希甜回：「如此實在又低調的祝福，老婆聽了很是感動」，小倆口難得在網上公開放閃，一曬恩愛就閃瞎眾人。