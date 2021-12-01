郭書瑤和蔡凡熙主演《再說一次我願意》今（1）日宣布成為台灣首部進軍NFT市場的電影，將發行片中精彩花絮NFT，希望能引領國片開發新市場；該片同時釋出主海報，只見郭書瑤雙手捧著蔡凡熙的頭獻上雙唇，蔡凡熙被逆襲偷吻一臉驚訝、透露著些許害羞，宣告2人從此被一條紅線緊緊相連。

片中，郭書瑤和蔡凡熙的感情始自一場路邊的意外，蔡凡熙偶然見到郭書瑤和男友吵架，看不過去對郭書瑤出手相助，帥氣又勇敢的模樣讓郭書瑤瞬間為之傾心，決定獻吻蔡凡熙氣壞男友。郭書瑤被問及是否有過路邊豔遇？她笑言沒有遇過可以認真交往的豔遇：「我的豔遇都是3歲小孩。」自曝有強大的「吸嬰體質」，到希臘出外景遇到孩子不斷對她眨眼表示好感，小女生一直盯著看她看到出神，「只是第一次見面，抱著跟她玩，沒想到後來一不抱就炸裂的哭，熾熱的眼神盯著我，所有的工作人員都傻眼！」

蔡凡熙在現實中也有過路見不平的經驗，因此演起英雄救美的角色絲毫不陌生，他表示自己曾在路上看見一輛車子在倒車，後方卻仍有一群路人，「差點撞上！我直接衝向前，狂拍駕駛座車窗要對方停車」，但他後來發現車內駕駛帶點地痞流氓的氣息，瞬間收手，只能繼續揮手示意請對方踩煞車，「而且是出道後的事情，我媽趕緊拉走我」，深怕被路人旁觀側目甚或遭人報復登上社會新聞。

另外，《再說一次我願意》搭上近期討論度破表、投資錢潮火熱的NFT，與亞洲知名NFT交易平台「Jcard這咖」合作，發行電影海報、主角劇照、片中精彩花絮等一系列NFT，讓影迷能以新穎、另類的方式「收藏」電影彩蛋。該片也和全家便利商店合作的「翻轉愛情包」和「終結孤單包」套票持續熱賣中，凡購買套票都能得到ALUXE亞立詩美鑽抽獎券 1 張。電影明年1月19日上映。