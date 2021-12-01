新竹縣政府近年人口增加迅速，至今年11月底，總人口數達到57.5萬人，由於業務不斷增加，編制員額卻未相對調整，縣長楊文科上任後積極向中央爭取，獲得行政院長蘇貞昌批准增額154人，楊文科宣布，縣府將增設新聞處，教育處也將升格教育局，明年元旦正式實施。

楊文科表示，由於縣民需求、縣政業務量增加，感謝蘇貞昌同意增家新竹縣政府員額，1日的縣務會議通過新增員額編制的地方自治組織條例的修改未來增設新聞處，教育處也將升格為教育局，主管人選將尋覓有經驗、有智慧、有活力的新血，加入縣府團隊共同打拚。

縣府人事處指出，增加的154個員額將依施政的優先順序運用，合理調整縣府組織及配置各局處人力，加強新聞聯繫、公共關係、媒體行銷、促進國際事務交流等，因此增設新聞處。

也因縣內人口增加，新竹縣就學人口也隨之倍增，縣府針對就學人口數，辦理學區劃分、籌設新校及增建校舍等，包含近期的勝利國中、嘉豐國小新建案，以及成功國中增建校舍等，為了落實教育工作的推動，教育處則將改制為教育局。

楊文科也表示，隨著少子化、人口老化等產業需求，配合中央推動以社區為基礎的長照服務體系、準公共化幼兒園、國土規劃、數位化發展、交通建設、促進產業發展、多元文化等，各局處業務均有擴增，期望藉由增額，使縣政運作更加順利、有效率。