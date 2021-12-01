民進黨除了舉辦公投說明會外，也將在路口、市場、街頭等處對民眾宣講。（民進黨宜蘭縣黨部提供／李忠一宜蘭傳真）

12月18日是公投投票日，民進黨在宜蘭縣已經舉辦12場公投說明會，今天（1日）縣黨部與立委陳歐珀、宜蘭市長江聰淵等人，盼鄉親都能支持政府4項不同意的公投主張，說明會希望能衝上20場外，也會走入街頭宣講理念，更盼宜蘭縣能成為公投案投票率最高的縣市。

民進黨宜蘭縣黨部主委陳俊宇指出，4項公投案在宜蘭縣不同意的支持度最高是重啟核四，其次依序為公投綁大選、珍愛藻礁，反萊豬公投選情較為艱困；會陸續安排在縣內人車往來頻繁的路口、民眾密集的市場與街頭宣講。

陳歐珀表示，縣黨部辦過公投宣講後，決定以更具體的方式在街頭宣揚，希望宜蘭人可以當家作主，公投是人民決定國家未來前途的方式，呼籲宜蘭鄉親，如果有子弟在外，可以在公投日返鄉，共同決定台灣的未來，讓宜蘭縣成為全國投票率最高的地方。

江聰淵說，依據中央黨部的民調，民進黨在公投案有3案是有勝算，只剩下萊豬的議題需要讓鄉親更了解，行政院長蘇貞昌與農委會主委陳吉仲、副總統賴清德與內政部長徐國勇已開講外，蔡英文總統與經濟部長王美花也會來宜蘭，民進黨會用全部力量，喚起人民對4個不同意的支持。