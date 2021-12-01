林秉樞毆打民進黨立委高嘉瑜，今（1日）凌晨在板橋馥都飯店被拘提到案，據了解林男戶籍地雖在北市民族路上，但平常都以飯店為家，每個月住宿費用大約5萬元，引起網友討論。對此，一名同樣長住在飯店的網友透露，住飯店一個月5萬其實很划算，板橋雖偏遠但租房價格也不低，加上車位與早餐的費用，其實也差不多要4萬元，但飯店水電網路都不須額外付費，每天還有專人打掃，算下來很超值。

一名網友今在PTT上發文指出，他也長住在飯店裡，雖然板橋較偏遠，但說真的每月5萬真的很超值。因為在外租屋每月房租差不多也要2萬5千元，加上車位恐要近3萬元。而在外面吃早餐每人約要150元，飯店早餐的價格含在房費中，每餐300元，一個月下來兩人就要1萬8千元，加上水電網路等雜費，整體算下來，5萬應該蠻划算的。

該網友指出，最棒的就是住飯店，每天都會有人替你打掃，如果家裡每周請人來打掃一次，大概1千元左右，每個月下來也要4千元；洗衣服的部分也不用太擔心，飯店每天提供免費幫忙洗兩件衣服的服務，其實很夠了。

該網友也留言透露，他去年在南港某間五星飯店住了一個月，飯店每天都提供早餐和晚餐，一個月下來竟然花不到4萬元，只能說懂玩很多好東西。

貼文引起網友討論，「包早、晚餐感覺是真的超值，包早餐算打平」、「有錢的話老了應該住飯店，很方便也不會孤獨」、「日常用品全包，加上水電網路，整體下來應該省一萬」、「住飯店本來就很超值」。

另也有網友估算，每個月房租2萬5千元，加上月租車位5千元，飯店自助早餐一個月大約9000元，這樣加起來也快要4萬元了，其他生活雜費加一加，會發現住飯店一個月5萬真的蠻合理的。