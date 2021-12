來自挪威的Youtuber「Apetor」(本名:Tor Eckhoff,托爾·埃克霍夫)熱愛戶外活動,常常PO玩得瘋狂的影片,吸引122萬網友訂閱他的頻道,總觀看數更高達3.9億,人氣相當高。但他歡慶57歲生日後5天,因墜落冰湖不幸身故。

Apetor有「挪威第一狂人」之稱,因為他拍片風格十分大膽、刺激,幾杯黃湯下肚後更是瘋狂,曾在冰天雪地的野外,只穿著一條內褲就走到一個骯髒的浴缸旁,把表面冰層擊碎後跳進去泡澡;到海邊度假時,Apetor直接徒手拿起海月水母(Aurelia aurita/據國家地理報導 該生物如《死待》殺不死),並把牠當帽子戴,種種異於常人的行徑,讓網友看得又驚又喜,同時佩服Apetor的勇氣。

Apetor從2017年開始,就會在11月22日生日當天上傳慶生影片分享喜悅,今年也不例外,上傳了一支名為「I am Not Dead, I am 57 Today(我沒有死,我今天57歲)」的片子,額頭寫著抖大的57,豪邁地喝著最愛的伏特加,大膽舔著汽車板金烤漆上的鐵鏽,以及把砍下來的木頭都寫上57。

根據外媒綜合報導, Apetor卻在過完生日後的5天發生事故,他上月27日在挪威南部挪威康斯貝格鎮(Kongsberg)的雅各布斯大壩(Jakobs Dam)拍片,越過冰層時冰忽然破裂,Apetor不幸跌入冰湖中,被救起後回天乏術。他的搭檔Tove Skjerven痛心地表示,Apetor掉進冰水後沒有像以前一樣爬起來,被潛水員救起後,送往醫院搶救,「但你已經在水下待了太久了,星期六晚上,醫院的醫生關閉所有維持你身體運作的機器。」正式宣布Apetor過世,享年57歲。

