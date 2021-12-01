來自挪威的Youtuber「Apetor」（本名：Tor Eckhoff，托爾·埃克霍夫）熱愛戶外活動，常常PO玩得瘋狂的影片，吸引122萬網友訂閱他的頻道，總觀看數更高達3.9億，人氣相當高。但他歡慶57歲生日後5天，因墜落冰湖不幸身故。

Apetor有「挪威第一狂人」之稱，因為他拍片風格十分大膽、刺激，幾杯黃湯下肚後更是瘋狂，曾在冰天雪地的野外，只穿著一條內褲就走到一個骯髒的浴缸旁，把表面冰層擊碎後跳進去泡澡；到海邊度假時，Apetor直接徒手拿起海月水母（Aurelia aurita／據國家地理報導 該生物如《死待》殺不死），並把牠當帽子戴，種種異於常人的行徑，讓網友看得又驚又喜，同時佩服Apetor的勇氣。

Apetor從2017年開始，就會在11月22日生日當天上傳慶生影片分享喜悅，今年也不例外，上傳了一支名為「I am Not Dead, I am 57 Today（我沒有死，我今天57歲）」的片子，額頭寫著抖大的57，豪邁地喝著最愛的伏特加，大膽舔著汽車板金烤漆上的鐵鏽，以及把砍下來的木頭都寫上57。

根據外媒綜合報導， Apetor卻在過完生日後的5天發生事故，他上月27日在挪威南部挪威康斯貝格鎮（Kongsberg）的雅各布斯大壩（Jakobs Dam）拍片，越過冰層時冰忽然破裂，Apetor不幸跌入冰湖中，被救起後回天乏術。他的搭檔Tove Skjerven痛心地表示，Apetor掉進冰水後沒有像以前一樣爬起來，被潛水員救起後，送往醫院搶救，「但你已經在水下待了太久了，星期六晚上，醫院的醫生關閉所有維持你身體運作的機器。」正式宣布Apetor過世，享年57歲。

I am Not Dead, I am 57 Today

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