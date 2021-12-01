即時的高壓氧治療可幫助緩解一氧化碳中毒的症狀。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

家住苗栗的37歲張姓女子，今年2月入住新居後，連續發生暈倒，經送醫檢查都未發現異常。日前，張姓再度感到頭暈、耳鳴、全身冒汗，進而昏迷不醒，家人緊急報案送往大千醫院急診，急診醫師警覺這是一氧化碳中毒常見症狀，立即安排檢查，發現其體內一氧化碳濃度高達36％，因此馬上安排高壓氧治療，才順利讓張小姐脫離險境。

大千醫院醫療副院長暨高壓氧中心主任蔡建宗表示，臨床上常見的暈倒原因多與心血管及腦部疾病相關，往往會忽略一氧化碳中毒的可能性。本次案例經詢問後，發現其家中熱水器裝置於陽台半開放空間，家屬也表示病人四次暈倒都是在使用熱水器之後，且有2次暈倒時還伴隨著大小便失禁的情形，這就是因為一氧化碳中毒已影響病人神經症狀的反應。

蔡建宗指出，冬天常因天氣寒冷而習慣緊閉門窗來抵禦寒風，但若家中不通風、熱水器燃燒不完全，便會產生一氧化碳中毒。中毒初期症狀不易察覺，只會先感到輕微頭痛和頭暈，隨著中毒程度提升，才會感到噁心、嗜睡、嚴重甚至陷入昏迷。若能及時就醫並接受高壓氧治療，可改善組織缺氧問題、緩解急性症狀、減少神經後遺症的產生，但仍要留意遲發性神經症狀的反應，因此後續定期回診追蹤相當重要。

蔡建宗建議，想要預防一氧化碳中毒，要特別注意熱水器須由合格人員安裝，且不可安裝於浴室內或通風不良的室內，包含加裝玻璃窗的陽台，並確實定期檢驗。室內應保持良好通風，並安裝偵測一氧化碳的警報器，以早期預警防止中毒。