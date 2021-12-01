台股1日早盤開低，在期貨率先翻紅，加上亞股維持在紅盤之上，10點過後，盤勢順利由黑翻紅，中場在權值股反彈拉抬下，終場加權指數上漲158點，收在17585點，成交量為2936億元。

國泰證期協理簡伯儀指出，美國聯準會主席鮑爾表示，一旦新冠疫情因Omicron看不到盡頭，物價將持續上漲，就業成長受到打擊，供應鏈危機更加惡化，勞力短缺及供應鏈危機加劇，更加阻礙美國經濟發展。

美國個人消費支出物價指數10月年增5％，創30年新高，率遠高於聯準會的2％目標，11月例會已宣布啟動縮減購債，預定明年中結束量化寬鬆，升息之日也不遠。

由於經濟不穩、通膨增溫、升息在即，三大因素影響美國股市近期多方攻擊，在美股無法出現好表現下，台股自然無法走出上漲道路。

觀察量價表現，大盤大漲，整體量能卻明顯萎縮，量價呈現背離，顯示短線的反彈，是建構在賣壓減輕的架構上，由於外在環境仍有隱憂，投資人追價力道意願裹足不前。

櫃買市場整體漲幅遠比集中市場小，本土業內目前尚未積極回補中小型股，即便近期技術指標中RSI已經回到50多方區之上，KD開口也出現閉合，指數也反彈至5日、月線之上，但後續量能若無法擴增，追價仍需謹慎。