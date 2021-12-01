宏遠證（6015）攜手證券暨期貨業軟體系統商－凱衛資訊（5201）合作研發，推出全新選股交易工具「籌碼策略贏家」APP，提供投資人個股籌碼分析、數十種AI大數據交易策略選股，以解決「選股」的最大難題。

宏遠證表示，觀察台股上市櫃、興櫃企業合計家數近兩千家，如何選出優質股票係提高投資交易勝率關鍵之一，旗下「籌碼策略贏家」APP利用獨家精選雙濾網選股，可使用模組策略或自訂策略並調整價位區間、多空方向、操作期間等參數，找出優質個股標的。

根據臺灣證券交易所統計，累計今年前10月國內證券開戶數已達1191萬人，其中30歲以下新開戶持續攀升達143萬人、占總開戶數12％，相較今年第一季的121萬人、10.5％增加，呈現台股交易年輕化趨勢。

宏遠證指出，看好年輕投資族群利用手機進行股票下單、投資理財需求攀升，旗下「籌碼策略贏家」APP開發著重個人化服務、AI大數據、訊息推播、軟體視覺設計等友善功能，以精準有效率選股、即時投資訊息、掌握市場趨勢動態，進一步創造宏遠證券數位服務差異化。