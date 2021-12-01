消防專技高普考日前放榜，位於嘉義縣的吳鳳科技大學再傳捷報，共有18位考取消防設備師（士），2位通過消防特考，其中大二的侯翔尹跟周汶璟剛完成一年級學業就考上消防設備士，相當不容易。

侯翔尹來自台東，因家裡從事消防事業到吳鳳科大消防系就讀 ，侯翔尹說，一般來說考證照的相關課程多在大二、大三，因此自己會利用時間旁聽高年級課程，也透過幫忙家裡事業了解相關流程， 下一個目標是氣體燃料導管配管乙級證及畢業前考取消防設備師，希望可以承接家業、讓爸爸的在50歲前退休；周汶璟則來自台南，家中也是從事消防事業，自學考證照相關知識，順利一次就考上消防設備士，周汶璟說，透過在學校的課程及訓練，希望未來可以順利當上消防員。

吳鳳科大校長蔡宏榮表示，2002年時學校有感於消防人才與設施的重要，決定進行相關人才培育，目前設有大學部及碩士班，上課學制有日間部、夜間班、假日班及推廣教育班，是全台唯一設有完整學制的消防系所，且自2004年起接受考選部的委託，代理訓練通過高普考的消防設備人員，全台除桃園職訓中心負責北部訓練外，南部唯一的消防工程人員訓練基地便是在吳鳳科大。

成立消防學系以來，吳鳳科大學生考取消防特考共181人、消防設備師（士）專技高普考250人，造就不少消防專業人才。蔡宏榮指出，學校投入大量經費採購設備，校內共有96個技能檢定場所，要求各學系善用這些設備來提升學生的就業競爭力，讓吳鳳的學生達到學業、就業無縫接軌。