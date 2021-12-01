台南市議會定期會最後一天變更議程審查預算，但議場卻「等嘸人」。（洪榮志攝）

台南市議會國民黨團議員舉手板抗議民進黨又再度當家鬧事，導致此次大會在人數不足無法審查預算之下散會閉幕。（國民黨團提供／洪榮志台南傳真）

111年台南市總預算還有2／3局處尚未審查，儘管議會定期會最後一天已變更議程審預算，但因許多議員1日姍姍來遲，歷經2度延會後，出席人數仍未達半數只有24人。主席李文俊原本有意改開談話會，但在林燕祝等人強力要求下宣布散會。事後，國民黨團批民進黨要求變更議程審預算，卻惡意缺席導致散會；民進黨議員蔡旺詮則反批國民黨出席人數更少，還執意要求散會，令人遺憾。

今天上午9點半開會時間一到，議員穎艾達利臨時擔任主席，但因出席人數不足，經2次宣布各延會半小時，直到10點30分左右，改由李文俊擔任主席時，仍只有24人出席，不足法定開會人數。

此時，李文俊建議先改為談話會，等達到法定出席人數再正式聯席審查。但議員洪玉鳳、林燕祝、穎艾達利、林易瑩等人均表達不滿。洪玉鳳表示，民進黨議員要求變更議程審查預算，結果卻又不出席，現在10點36分了，會還開不成，談話會又不能審預算。

穎艾達利也認為，談話會並無法定效力，「是大家來開講的嗎？那我可以『叫涼的（冷飲）』嗎？」

林易瑩則指出，開談話會坦白說就是等遲到的人，官員被卡在這邊，根本是浪費公帑，是「羞恥的談話會」。

林燕祝更嗆說，「真的很丟臉！最後一天了，我一個生病的人9點20分就來，希望趕快審完，民進黨是在呼攏台南市民嗎？」氣得要求散會。

儘管李文俊解釋談話會只是會前會，人數一到就可開會，但因林燕祝堅持要求散會，與李文俊發生爭執，李文俊說明未果憤而敲槌宣布散會。

事後，國民黨團議員高舉手板，抗議民進黨又再度當家鬧事，導致此次大會在人數不足無法審查預算之下散會閉幕。

不過，蔡旺詮反批表示，真正不想開會的不是民進黨，主席敲槌散會時，現場出席的24人中，民進黨有12人，國民黨7人，其他是時力及無黨籍議員。我們很珍惜最後一天審預算的時間，但國民黨議員堅持要求散會，令人遺憾。