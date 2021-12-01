施男喝酒喝到自摔，還瞎掰是因為看到黑影才嚇到跌倒。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高松所員警深夜巡邏驚見一名男子倒在地上，以為是身體不適或是發生車禍，趕緊上前協助，一靠近就聞到他身上濃濃酒味，他瞎掰：「是因為突然看到黑影才嚇得跌倒！」，男子酒測後果然超標，詢問後被移送高雄地檢署偵辦。

小港分局高松派出所員警11月29日深夜巡邏時，看見一名機車騎士倒在路旁，以為是身體不適或發生車禍，急得上前協助，沒想到一過去，就聞到男子身上濃濃酒氣。這名52歲的施姓男子，因酒駕心虛，自己表示沒有受傷也拒絕送醫，但為何會摔倒在地，他聲稱：「是因為突然看到黑影才嚇得跌倒！」

警員對施男實施酒測，酒精濃度0.69mg／l超過標準，才坦承自己跟朋友到海產店小酌，喝了幾罐啤酒，不過大平路與他家的位置差太多，喝酒喝到失去方向也讓警方搖頭，當場扣車並帶返所偵辦，詢問後依公共危險罪將施嫌移送高雄地檢署偵辦。

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