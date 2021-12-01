戰遊網（Wargaming.net）旗下線上海洋戰略遊戲《戰艦世界》的家用主機版《戰艦世界：傳奇》今天發表3.9版本更新，首次釋出泛亞驅逐艦，第 20 賽季排名賽也正式登場，3.8版本更新推出的限時「智慧起源」戰役也將持續開放讓玩家挑戰。

3.9版本更新釋出全新汎亞驅逐艦，包括類似巡洋艦的 I階，具有極度威脅性的 VII 階咸陽等戰艦，外加上兩位帶有不同特徵和技能的全新指揮官 – 清朝海軍上將薩鎮冰和鄧世昌艦長。全新汎亞科技線還配備了深水魚雷，能擊中除了驅逐艦外的戰艦。

另外，限時六週的「智慧起源」戰役將持續到 12 月 20 日，開放讓玩家完成一系列任務後領取豐富獎勵，包括助推器、迷彩、經驗值、銀幣、貨櫃和補丁等。若尚未開始，玩家依舊能完成幾週前已開放的任務，完成所有任務獲得兩艘全新戰艦，分別為高效率HE 彈的法國 IV 階驅逐艦 Siroco，還有具有強大的火砲和聲納能力的VII 階德國巡洋艦Mainz。

最後，一系列主題戰艦跟指揮官將於3.9版本更新重返《戰艦世界：傳奇》，包括《哥吉拉大戰金剛》史詩及跨界合作的主題戰艦、指揮官和遊戲內物品，以及《蒼藍鋼鐵戰艦》合作的主題戰艦跟指揮官。