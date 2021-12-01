星巴克12月最新活動出爐，今年祭出連續30天耶誕數位活動抽獎，且這次大獎不只買一送一，更首度推出「兌換任一中杯飲料一杯」，也就是免費喝咖啡，不用付錢。

星巴克每年12月都有耶誕回饋活動，而今年推出「Holiday Cheer耶誕數位體驗」，從12月1日至31日，只要登入活動網站完成活動，即可領取專屬優惠，最大獎更從買一送一升級成「可至全台星巴克門市兌換任一中杯飲料乙杯」，等於免費喝咖啡。

星巴克表示，本次數位活動的優惠券，所有回饋選項共有8種，包含最大獎「兌換任一中杯飲料」，以及「全品項買一送一」、「特定品項買一送一」、「黑咖啡系列品項買一送一」、「三杯大杯飲料一杯免費」、「兩杯大杯第二杯半價」、「任一飲料搭配糕點享折價30元」與「全品項商品（不含飲料）享85折優惠」。

其中，指定品項好友分享包含：太妃核果風味的那堤、冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡，以及鹹焦糖、蜂蜜、福吉茶、玫瑰蜜香茶、經典紅茶風味的那堤。兌換期間為獲得優惠券後的兩天內，最後兌換日為12月31日。每次交易最多可兌換同個帳號內的兩張優惠券。