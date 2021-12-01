「護國神山」台積電宣布進駐高雄，設廠預定地位於中油高煉廠舊址，目前正在進行土汙整治工程，整治狀況備受各界關注，扮演整治監督角色的高市府環保局表示，目前監測數據皆毫無異常狀況，未來將持續監督高煉廠汙染整治狀況，將環境衝擊降到最低。

環保局指出，今年5月，高市府工務局與中油公司簽訂高煉廠土壤及地下水汙染改善工作行政契約書，預定2023年改善完成，由於工務局發包採全面開挖，依土壤汙染程度進行分類處理，可大幅縮短改善時間，目前環保署3個監測站、9個感測器及監測車周界監測數據都正常，若有異常將會執行汙染物的分析。

環保局說明，整治區內以灑水方式抑制揚塵，土方鋪設也皆有覆蓋設防塵網、噴灑穩定劑，開挖區、堆置區及周界PM2.5及PM10監測均符合標準。手持設備實施揮發性有機物檢測均正常，整治產生的廢水也送入廢水處理設備處理並無二次汙染的情形。

另外，土壤及地下水汙染整治法沒有限制汙染場址開發，因此，汙染場址開發並未受限，通常汙染土壤挖乾淨後，現地土壤均可低於管制標準，但因地下水汙染管制標準較嚴格，可能發生土壤汙染改善完成但地下水仍超標狀況。

若未來地下水未能通過驗證，高煉廠仍可解除土壤汙染管制場址，維持地下水汙染管制場址，此時也僅需在開發時，搭配實施地下水汙染控制計畫即可，由於禁用地下水，零接觸狀況符合法規規定，對於開發單位也無影響，地下水改善完成後，即可解列。

環保局表示，為了確保汙染改善進度，工務局及監造單位積極督導監控外，環保局也會24小時監測廠內及周邊敏感受體環境的空氣品質，並每日派員進場巡查監督，將高煉廠汙染改善的環境衝擊降到最低，提供周邊民眾安全舒適的環境。