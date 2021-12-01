由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》感謝玩家一路支持，即將迎接上市四週年里程碑，官方今(1)日預告四週年歡慶活動將於12月8日正式展開！此次將放送有史以來最多的「GAMA COUPON」，總共祭出6張回饋台港澳玩家！11月首度推出的【大轉職活動】廣受熱烈回響，官方將於四週年再度開放，歡慶倒數四週年，【秋季狩獵派對】即刻推出加碼活動，額外獲得「天堂幣」掉落，盡情搜刮獎勵、再戰《天堂M》！

※《天堂M》四週年預告影片

《天堂M》12月8日四週年歡慶活動搶先曝光！一共祭出6張GAMA COUPON！

《天堂M》將於12月8日迎接遊戲上市四週年歡慶活動，於12月8日至12月22日活動期間登入，即可領取3張台版獨家「GAMA COUPON」，完成指定簽到日期加碼3張「GAMA COUPON」完成指定條件可取得，詳情請持續鎖定四週年相關消息！此外，四週年將再度開放第二波【大轉職活動】，將有九大職業可選擇，敬請期待！

《天堂M》大轉職活動

【秋季狩獵派對】推出加碼活動，於12月1日維護後至12月8號維護前，新增「天堂幣」獲取方式，玩家完成指定任務，可取得加碼道具「閃亮的天堂幣(活動)」，1個「閃亮的天堂幣(活動)」等於100個「天堂幣」，讓玩家更容易兌換「[神秘變身卡]稀有(活動)」、「零用金99元」、「抽獎券」、「高級變身抽卡包(活動)」等活動獎勵！

※活動任務

擊殺怪物500隻可獲得道具「閃亮的天堂幣(活動)」，每日最多可獲得5個。

※全服加碼

12月1日至12月7日全服每日不定時加碼放送「閃亮的天堂幣(活動)」。