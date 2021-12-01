國內新增4例疫苗接種後死亡事件，其中一名18歲男性接種BNT後18天猝逝，中央流行疫情指揮中心莊人祥證實，該案為嘉義縣男大生，接種第二劑BNT後無不適症狀，於11月29日死亡。

疫情指揮中心公布新增136件疫苗接種後不良事件，包含74件非嚴重不良事件、4件死亡、58件其他疑似嚴重不良事件。4件死亡分別為1例接種莫德納、1例接種高端、2例接種BNT，其中一名接種BNT後死亡個案僅18歲。

莊人祥證實，該案為日前媒體報導的嘉義縣男大生，於9月29日接種第一劑BNT、11月12日接種第二劑，接種後無不適症狀，但於11月29日死亡，目前嘉義地檢署正在相驗。據了解，該案為南華大學學生，上月29日打撞球時突然陷入昏迷，到院前已無生命跡象，經葉克膜搶救無效身亡。

另有一名38歲女性接種高端疫苗後死亡。莊人祥說明，該案於10月20日接種第一劑高端，本身有慢性疾病，後來做醫療檢查時出現呼吸不正常，生命徵象不穩定，於11月26日死亡，與接種後相隔37天。

目前國內累計1150例新冠疫苗接種後發生死亡之不良事件，於疫苗接種後當日至172 日間發生，其中有788例為接種AZ，有290例為接種莫德納，有35例為接種高端，有37 例為接種BNT。