Google旗下影音平台YouTube今天公布台灣2021年度影片排行榜，包括熱門影片、熱門音樂影片、熱門創作者、快速竄升創作者；熱門影片由療癒動畫「天竺鼠車車」奪得冠軍，成為熱門影片榜單首次獲得第1名動畫。

至於今年度YouTube熱門音樂影片榜，因為國片亮眼票房和兩岸人氣影劇的加持下，影劇主題曲也紛紛上榜，其中由茄子蛋為國片「當男人戀愛時」創作的電影主題曲「愛情你比我想的閣較偉大」，不僅是台語歌曲首度奪下榜單冠軍，更獲得金馬獎最佳原創電影歌曲入圍肯定。

YouTube大中華區策略合作夥伴資深總監陳容歆在官方部落格發文指出，從今年榜單發現，有更多的動漫和遊戲電競等ACG（動畫、漫畫、遊戲）內容上榜，滿足台灣觀眾日益分眾化的娛樂需求，也看到台灣觀眾在疫情嚴峻期間，利用較長的在家時間從YouTube獲得新知、療癒和個人啟發。

陳容歆觀察，今年的YouTube熱門影片排行榜反映出人們在疫情期間對療癒舒壓、啟發人心的影片內容，以及時事議題類型的影片深感興趣，像是「天竺鼠車車」、「一根管都不准插！她拒絕死亡全餐捍衛癌末夫善終權」、「對不起」和「欸！萊豬」都獲得使用者的關注。（編輯：林淑媛）1101201