和平區五葉松與甜柿聞名全台。（盧金足攝）

和平區長吳萬福表示，市府與和平區公所推出和平區觀光季暨珍愛水電資源觀光旅遊振興活動，連兩周末12月4、5、11、12日上午9時30分到下午4時30分在谷關溫泉廣場舉行。（盧金足攝）

參山國家風景區管理處代理處長曹忠猷1日出席「和平盛柿」活動表示，將在12月7日打造一棵全台灣最高耶誕樹，矗立梨山賓館前的雪松，以燈光節帶動旅遊熱潮。（盧金足攝）

民眾深度體驗大甲溪線部落產業文化魅力，市府推出「台中谷關-大甲溪線部落一日遊」。（盧金足攝）

台中市政府與和平區公所推出和平區觀光季暨珍愛水電資源觀光旅遊振興活動。（盧金足攝）

迎接耶誕節與農曆春節假期，受疫情影響沈寂多時的梨山與谷關觀光大爆發，參山國家風景區管理處代理處長曹忠猷1日出席「和平盛柿」活動表示，梨山與谷關訂房率一房難求，交通部將在12月7日打造一棵全台灣最高耶誕樹，矗立梨山賓館前的雪松，平均高度為28公尺高，點亮全國海拔最高的耶誕樹，以燈光節帶動旅遊熱潮。

和平區長吳萬福表示，和平區是台中市最大行政區，以休閒農業與自然觀光資源著名，隨國內疫情趨緩，市府與和平區公所推出和平區觀光季暨珍愛水電資源觀光旅遊振興活動，連兩周末12月4、5、11、12日上午9時30分到下午4時30分在谷關溫泉廣場舉行，有小農市集、免費手作體驗課程、限時限量免費烤大豬或風味餐及精彩表演，帶給遊客豐盛觀光體驗。

和平區公所指出，活動主打「超值、多元、在地化」，周末現場小農市集將推出消費滿300元兌換摸彩券抽獎，還有多場泰雅手工藝與五葉松DIY等免費手作體驗課程，及限時限量的免費烤大豬或風味餐等。

吳萬福表示，和平區占全市總面積46.85％，主要產業以休閒農業、觀光旅遊為主，出產甜柿、水蜜桃、蜜蘋果、水梨等精品級水果，位於和平區的大甲溪孕育豐富的物產與壯麗的自然資源，高山避暑勝地梨山、冬季溫泉泡湯的谷關、自然觀光與健行的優質選擇大甲溪線旅遊景點都受益於大甲溪豐沛水源的恩惠。

在地方創生的風潮下，公所積極整合部落業者資源、輔導在地業者發展特色產品，希望透過和平區觀光季系列活動，協助部落小農、文化旅遊體驗等業者，歡迎遊客前來體驗、消費，支持部落發展永續觀光。

民眾若要深度體驗大甲溪線部落產業文化魅力，市府推出「台中谷關-大甲溪線部落一日遊」價格300元，包含上午活動會場自由行、下午團體部落導覽、手作DIY體驗泰雅文化與五葉松，營火晚會及午餐與晚餐，感受道地泰雅文化傳承。

曹忠猷表示，梨山賓館前有台灣最高、最大的兩棵雪松，參山國家風景區管理處希望民眾白天參加「和平盛柿」活動，晚上來看燈光節十二月七日在梨山賓館前面的國寶級雪松，點亮全國海拔最高，也是耶誕樹高度最高的耶誕節，光耀大梨山，梨山、谷關觀光蓬勃熱鬧。

「梨山與谷關住房率都已經客滿了！」曹忠猷說，要讓遊客到梨山、谷關之後，發現處處驚喜，「哇！梨山、谷關怎麼這麼漂亮」，打造梨山谷關的品牌，成為國際的品牌，疫情緩和之後，開放外國觀光客到梨山、谷關。

這幾年參山國家風景區管理處與觀光旅遊局、市政府還有在地業者合作推動觀光有成，曹忠猷表示，這就是觀光圈區域聯盟的概念，梨山谷關成為未來之星，有信心在國境開放之後，很多香港人來梨山谷關玩，要先做好準備。