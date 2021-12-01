復旦大學國際問題研究院院長吳心伯1日在大陸《環球時報》撰文指出，11月16日中美元首視訊會晤後，美國總統國家安全顧問蘇利文表示，未來將從四個層面推進中美雙邊接觸：在美中利益一致的緊迫問題上合作，如應對氣候變化、新冠疫情等；繼續謀求在伊核、朝鮮半島等地區熱點問題上合作；在台灣問題上加強溝通以管控分歧；處理雙邊經貿問題等。

這意味著美方有意加大對華接觸的力度。但另一方面，拜登政府仍堅持將競爭作為對華政策的基調，視中國為美國最主要的戰略競爭對手，不遺餘力地推進對華戰略競爭。美國對華政策呈現出「冷接觸、熱競爭」的特徵。

吳心伯表示，川普政府時期曾宣布以對華戰略競爭取代接觸政策，拜登入主白宮後，主管印太政策設計的坎貝爾等官員也公開表示「對華接觸政策已經終結」。現在拜登政府又要加大對華接觸力度，看上去是自相矛盾，其實不然。

吳心伯指出，之所以如此冷接觸，一是因為雙方在新形勢下對接觸的效果不會抱太高期待，更少幻想、更多冷靜；二是接觸的有限性，無論在廣度上還是深度上，都不能與以往相提並論；三是接觸的重點會更多聚焦分歧和爭端，反映出中美關係中夥伴成分的下降和對手成分的上升。

吳心伯稱，熱競爭方面，對華競爭會帶有熱度。這首先是因為美國存在開展對華競爭的巨大衝動。其次是競爭的劇烈程度。第三是競爭有升級為對抗與衝突的可能。

吳心伯說，另一方面，拜登政府又多次表示，兩國沒有理由由於競爭而陷入衝突，要為中美競爭建立「護欄」。中方已經向美方指出，防止中美關係失控的「護欄」就是三條紅線，即美國不得挑戰、詆毀甚至試圖顛覆中國特色社會主義道路和制度，不得試圖阻撓甚至打斷中國的發展進程，不得侵犯中國國家主權，更不能破壞中國領土完整。在中美關係最核心最敏感的台灣問題上，防止發生衝突的「護欄」就是一個中國原則和中美三個《聯合公報》。

吳心伯指出，美方在兩國元首視訊會晤中向中方傳遞的資訊是，不尋求改變中國的體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，無意同中國發生衝突。美國政府致力於奉行長期一貫的一個中國政策，不支持台獨。然而，這些表態與美方實際的政策行為頗不一致。拜登政府不斷渲染與中國的競爭是民主與專制的競爭，召開「民主峰會」煽動與中國的對抗；竭力拉幫結派，搭建形形色色的小圈子對付中國；在台灣問題上將一個中國政策虛化，將三個《聯合公報》邊緣化。拜登政府的所作所為，何以能構建防止中美關係失控的「護欄」？

吳心伯強調，隨著美國對華政策呈現「冷接觸、熱競爭」的特徵，中方要加強對中美關係的塑造。

一是塑造接觸的條件。中方不反對交往，但美方要帶有誠意，要對中方表現出尊重。如果美方沒有誠意，缺乏對中方的尊重，接觸就沒有意義。

二是塑造競爭的規則。中美競爭會越來越激烈，要使競爭不失控，關鍵在於確立合理的規則。美方試圖主導競爭規則，這是中方所不能接受的，規則必須由雙方來定。

三是塑造互動的結果。接觸、競爭甚至對抗都是國家間互動的方式，都是為了追求對己有利的結果。不管美國對華戰略戰術作出什麼樣的調整，中方都要確保互動的結果符合自身的國家利益。