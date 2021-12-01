今天NBA場上湖人以117：92大勝國王，本場比賽老大哥詹姆斯(LeBron James)觸發健康安全協議缺戰，而且還驚傳確診，不過湖人相當爭氣，痛快拿下這場比賽勝利，除了主將韋斯布魯克(Russell Westbrook)和安東尼戴維斯(Anthony Davis)有好表現，板凳球員「魔獸」霍華(Dwight Howard)在替補也適時跳出！

"Our defensive intensity picked up in the second half." @DwightHoward with @LakersReporter on the #Lakers surge down the stretch. pic.twitter.com/p0FSNiCrNg — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) December 1, 2021

這場比賽霍華「意外」獲得35分多鐘上場時間，本季至今他平均上場時間僅14.7分鐘，或許是詹姆斯與布雷德利(Avery Bradley)缺戰緣故，教練佛格(Frank Vogel)總算願意大量使用霍華，且長期取代他上場的狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)只有4分22秒的上場時間，教練在可用之兵不多下試著調整陣容。

而霍華表現也沒辜負球隊，他全場拿下12分13籃板2抄截2阻攻，投籃命中率71.4%、罰球3中2，場上正負值高達+27，在兩隊僅次於隊友蒙克(Malik Monk)的+33，效率非常高，證明給他多一點時間，他會有所貢獻，這也應驗他之前自己說過的話，當然在35分鐘的時間上仍能表現更好，但至少沒有漏氣。

這場比賽湖人全隊繳出5成命中率、外線39.3%、罰球7成，在籃板上以47：41勝過對手，禁區得分則是62：52，最多領先國王達27分，尤其在第三節掀起一波37：15的巨大攻勢，而且過去容易提早放鬆的他們撐到最後，末節再以30：18分差輾壓對手，完全讓大家看到不一樣的湖人，祝他們在接下來的比賽有好表現。