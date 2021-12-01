近來頻頻傳出有零售業勞工，夜間工作時遭攻擊甚至致死，為了確保夜間工作者身心健康及降低職場暴力風險，勞動部今天公布「職場夜間工作安全衛生指引」，其中有關夜間工作安全衛生重要事項包括「萬一發生消費者暴力攻擊事件，工作者可緊急迴避或採取必要之自衛手段，如因而造成財物之損失，工作者無須承擔賠償義務，且不會遭受不利之待遇」，若雇主未依指引，最重可依職安法處以30萬元罰鍰。

該指引也提供雇主「職場夜間工作安全衛生重點查核表」，並有包括「工作場所之設施及管理」、「人身安全保護」、「身心健康管理」、「緊急應變機制」及「教育訓練等」大項供檢核。

據統計，我國從事夜間工作約有40萬人，主要在超商、工廠、醫院及保全等業別，勞動部職安署職業衛生健康組組長張國明表示，11月25日與超商開會，而超商也允諾要把對應的策略納入教育訓練中，重新盤點夜間工作的如消費者暴力風險因子。

張國明提及，目前職安署也將規劃把「職場夜間工作」納入明年專案勞檢的範圍內實施。