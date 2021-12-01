【LIVE直播】台北上海雙城論壇登場 柯文哲視訊上海市長龔正

上海-台北城市論壇1日登場。（張立勳攝）

上海-台北城市論壇1日登場，上海市長龔正致詞時表示，兩岸同胞都是中國人，同根同源、同文同種，兩岸同胞都是一家人，血脈相連、骨肉天親，我們將繼續秉持兩岸一家親的理念，一如既往的關心和支持台胞、台企在滬發展，期待兩地協手努力，合譜雙城合作新篇章，同創美好生活新未來。

龔正致詞時指出，很高興出席2021上海-台北城市論壇的新老朋友在雲端相聚，代表上海市人民政府，向出席論壇的各位朋友致以誠摯問候，向長期以來關心支持上海發展的台灣同胞和朋友們表示衷心感謝，雙城論壇是兩岸城市交流的響亮品牌，2010年以來，上海與台北輪流舉辦雙城論壇，形成長期交流機制，目前已簽署36項交流合作備望錄，在文化、教育、科技、體育、衛生、旅遊、產業等眾多關係民生福祉的領域形成積極成果，受到兩岸民眾的歡迎和肯定。

他表示，特別是去年以來，面對嚴峻複雜的疫情形式，在雙方共同努力下，以視頻方式，延續雙城論壇一年一度的約定，通過線上線下相結合方式，舉辦雙城盃中小學生圍棋賽、兩岸青年短篇大賽、創新創業交流等活動，也很高興看到台商連續4年參加中國國際進口博覽會，累計超過300家台企亮相進博會舞台。

他說，本次論壇以新發展、新經濟為主題，寄託2市人民對未來美好生活的願景，當前上海正在深入深化建設國際經濟、國際金融、國際貿易、國際航運、國際科創等5個中心，持續深化全球資源配置功能、科技創新側沿功能、高端產業引領功能、開發樞紐門戶功能，聚焦經濟、生活和治理數字化等3個領域，著力打造國際數字之都。

龔正提到，上海全面提升城市核心競爭力、全面增強城市軟實力，嘉惠建設具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市，台北作為世界的一線城市，有許多值得上海學習借境的先進理念，我們期待與台北分享經驗，加強合作，今天雙方將就建築可閱讀與無圍牆博物館，及疫情防護常態化下數位轉型等方面進行經驗分享和交流互動，並雲簽署創新科技、民樂交流和野生動物保育等方面合作備忘錄，我們相信此次論壇必將進一步加深彼此了解、凝聚等更多共識。

他強調，兩岸同胞都是中國人，同根同源、同文同種，兩岸同胞都是一家人，血脈相連、骨肉天親，我們將繼續秉持兩岸一家親的理念，一如既往的關心和支持台胞、台企在滬發展，為台胞在上海學習、創業、就業、生活提供更多便利，為台企來滬投資新頁創造良好環境，我們期待兩地協手努力，合譜雙城合作新篇章，同創美好生活新未來，共圓中華民族偉大復興的中國夢，期待北市代表團在條件合適時來滬訪問。

雙城論壇因疫情關係，雙方透過視訊會議交流，今年主題為「新經濟新發展」，並就「後疫情時代產業數位轉型」、「無圍牆博物館與建築可閱讀」議題，規畫2場主題演講，另規畫簽署合作備忘錄，在動物保育、國樂團及創新科技等領域進行合作。