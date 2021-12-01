本周氣溫下探12度，愛買搶攻宅家火鍋商機，推出火鍋湯底搭配生鮮當令食材最低69折起；還有煮婦會員高詢問度的廚房周邊鍋具及刀具集點換購，今（1日）起至明年2月22日攜手德國百年工藝THERMOS、BEKA雙品牌推出最低市價2折起換購，預計帶動一波年前換鍋風潮。

愛買「王品番茄牛排火鍋」，1400g，原價1290元、14日前特價899元。（愛買提供）

台灣人愛吃火鍋，平均一周吃1至2次，今年入冬後氣溫有感下降，火鍋相關商品銷量在11月已較去年同期增逾2成，本周氣溫再度轉冷，愛買今起至14日「吃鍋季」開跑，引進超過150款火鍋湯底，最低69折起，可在家輕鬆開煮海底撈豬肚雞火鍋、石二鍋剝皮辣椒雞、王品番茄牛肉鍋、太和殿麻辣鍋底、南門市場逸湘齋東北酸菜白肉鍋等餐飲名店火鍋；日式進口火鍋湯底系列9折起。另，國內家庭露營正熱門，方便露營野炊的火鍋湯底膠囊，輕巧好攜帶，不怕湯汁外露，亦有新馬辣、但馬屋聯名的火鍋湯底膠囊可選擇。

愛買「小小鍋x新馬辣川味麻辣」、「小小鍋x但馬屋 秘傳黃金湯」，180ml原價149元、14日前特價129元。（愛買提供）

根據統計，愛買量販2020年冬季羊肉爐商品熱賣9萬組，看中民眾喜愛羊肉爐進補，引進多款台灣各地羊肉爐夯店鍋底，包括宜蘭二結羊肉爐、三代祖傳羊肉店高雄岡山一新羊肉爐、彰化溪湖阿枝羊肉爐等，還有量販獨家的台酒紹興小山羊羊肉爐禮盒，讓民眾在賣場可探索在地老字號美食。

愛買「溪湖阿枝羊肉爐」，2000g，原價1129元、14日前特價899元。（愛買提供）

此外，愛買近5年推出「牛頭牌炊具BUFFALO」、「康寧餐具」與「比利時BergHOFF頂級鍋具」等鍋具用品會員集點換購活動，檔檔受煮婦會員青睞，去年的康寧鍋具集點換購活動，單檔累計售出超過1.5萬件。

愛買獨家台酒紹興小山羊羊肉爐禮盒，1600g，原價750元、14日前特價518元。（愛買提供）

看準年前會有一波換鍋潮，攜手德國百年工藝THERMOS、BEKA雙品牌合作推出鍋具集點換購活動，包含不鏽鋼平底鍋、不銹鋼湯鍋、感溫變色不沾鍋、附蓋平煎鍋、刀具四件組和粉嫩水果雪酪色保溫杯商品，共6款商品，市價2折起可換購。HAPPY GO會員單筆消費滿200元贈1枚集點貼紙，滿3枚起可換購，或扣HAPPY GO點數100點起也可換購，換購價介於499元至1080元間。

愛買德國百年工藝THERMOS.BEKA鍋具，市價2折起集點換購。（愛買提供）

原價4000元的THERMOS徳藝不銹鋼雙耳湯鍋（24cm/5L）下殺2折，799元可入手；廚藝新手必買的BEKA感溫變色平底鍋，鍋身溫度加熱達175°C手柄會變色，可聰明掌握烹調理想時機。料理好幫手THERMOS刀具4件組換購價899元，可一次將剁刀、主廚刀、三徳刀和水果刀換新。