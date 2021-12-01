立法委員高嘉瑜上月11日，被男友林秉樞在板橋馥都飯店施暴，因為傷勢嚴重，當時林秉樞還請飯店服務生幫忙買藥及冰敷袋，但飯店相關人員卻沒有人發現異狀，引發網友不滿，憤而到google以一顆星評論洗板，就連臉書粉專也有不少憤怒留言怒斥，「無視暴力，根本是幫兇」。

高嘉瑜今上午10點半召開記者會說明事發經過，她表示，當晚林秉樞曾將她包包內的東西撒在飯店走廊上，當時飯店人員要替她撿拾，卻被林秉樞喝斥「不准撿」，她被暴打後，林秉樞也曾請飯店服務生幫忙買藥及拿冰敷袋，「但飯店人員都沒有覺得有什麼奇怪地方」。

高嘉瑜遭施暴事件，網友震怒憤而至google以一顆星評論洗板，就連臉書粉專也有不少憤怒留言怒斥，「無視暴力，根本是幫兇」。（圖／翻攝自google評論）

對於飯店接連錯失兩次救援機會，網友不滿炸鍋，紛紛至飯店google評論下方，以一顆星評論洗板。網友紛紛留言，「飯店無視暴力，根本是幫兇」、「是不是要等有旅客在飯店裡被打死了才會報警」、「放任暴力發生，漠視暴力不見」、「房客在館內受到這麼嚴重的暴力對待，飯店無任何作為嗎？」、「你們飯店服務生與管理人員在幹嘛！ 不能提高警覺通報嗎？」

此外，憤怒的網友也湧入馥都臉書粉專，痛批「貴飯店人員提供大量的冰塊，看到有人被打到虛脫卻沒有報警處理，無疑是暴力幫兇」、「你們飯店的疏忽與不作為，差點出人命，這樣的冷漠真的不行」；但也有人認為「現在怪飯店人員沒協助有用嗎？連店員勸導都可能被挖眼爆打和喪命，是台灣社會變了」。