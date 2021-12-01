台北市涂姓銀樓老闆3年前委託UBER女司機運送3000萬元現金，不料竟遭歹徒持刀搶車劫財，檢方認為，涂男不是黃金商人，而是從事地下匯兌時遭搶，依違反銀行法等罪起訴，但台北地方法院判他無罪。

台北地院審理後認定，無法排除涂男所收付之款項為黃金交易之貨款之可能性，亦無法排除他使用地下匯兌管道之客戶之可能性，檢察官之舉證，尚無法使法院形成無合理懷疑之心證確信，判決無罪。可上訴。