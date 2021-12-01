名媛錢德月去年過50歲時，曾許願表示想當「永遠的女神」，今年51歲的她過去有過兩段婚姻，尤其2017年梅開二度和女兒好友的父親再婚，但婚姻僅維持1年2個月，讓她事後坦言對不起女兒。今(1日)週刊則爆出她又有新桃花，與70歲富商熱戀還拍到過夜，稍早，錢德月在IG回應此事，寫下14字：「謝謝大家這麼關心我，我會好好的」，疑似默認。

錢德月身材、外貌保養得宜，有「社交圈美魔女」之稱，但婚姻之路坎坷，2011年她與董建三簽字離婚，結束長達17年婚姻，男方受訪強調「該給的都給她了」，宣告兩人有「圓滿的結束」，兩人育有一女董若彤，監護權歸爸爸，但錢德月隨時有探望權，近年母女倆常在社群網站分享合影，也常一同出席公開活動，堪稱台灣時尚界最強母女檔。

錢德月與女兒董若彤感情親密。（圖／翻攝自carolchien17 IG）

先前錢德月帶女兒董若彤一同出席精品鞋款發表會，對鞋子的品味口徑一致，打趣說挑鞋子就跟挑男人一樣，「合腳、舒適是重點，不能太緊也不能太鬆」，董若彤更坦言從小就喜歡偷穿高跟鞋，而錢德月對女兒品味大多滿意，但也補充偶爾會看到女兒穿衣風格不搭便會出聲提醒，女兒一開始不承認，後來還是會順從她意見換衣服，也可見母女越吵越好親密感情。

錢德月發文回應緋聞。（圖／翻攝自carolchien17 IG）

今《鏡週刊》報導，51歲錢德月有新男友，對象是年約70歲的崔姓富商，兩人約會很樸實親民，會相約一同夜遊騎單車，上月初更被拍到錢德月赴男友家過夜，而富商也和董若彤互動融洽，週刊求證錢德月是否有新歡？她解釋雙方只是朋友關係，其他就不多再澄清。