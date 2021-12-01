1日南投縣內國小教師到草屯國小觀摩，教育部資料司長郭伯臣也現身，除鼓勵縣府教育處與校長用心，也期盼全國學都能善用資訊設備，提升整體學生學習效果。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

1日南投縣內國小教師到草屯國小觀摩，教育部資料司長郭伯臣也現身，除鼓勵縣府教育處與校長用心，也期盼全國學都能善用資訊設備，提升整體學生學習效果。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

草屯國小教師融入科技教學，像是國、英、數等領域都能使用平板電腦進行授課，更導入教育部因材網數位學習平台，讓孩子在學習中發現自己的弱點，並透拓改變教學方式來提升學習成果。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

南投縣草屯國小自2019年開始導入教育部數位學習平台「因材網」，配合數位學習推動計畫效果顯著，1日南投縣內國小教師到草屯國小觀摩，教育部資料司長郭伯臣也現身，除鼓勵縣府教育處與校長用心，也期盼全國學都能善用資訊設備，提升整體學生學習效果。

１日將進30位來自南投各鄉鎮市的教師都到草屯國小觀摩，授課內容包括數學、國語、音樂等主要課程，充分展現如何運用數位學習方式，來提升學生整體學習力，草屯國小也展示如何「自學、互學、共學、導學」等四學要領，並進行全校公開授課，讓其他縣內教室觀摩學習。

郭伯臣指出，南投縣近年在前瞻計畫與數位學習表現上，都算是國內特優的縣市，特別是草屯國小在教育部科技補助上的學習計畫更是優秀，已經成為標竿學校，透過觀摩讓全縣甚至全國的教師都能了解科技補助的自主學習優點，未來教育部也將推動「班班有網路、生生用平板」，讓國內學生都能贏在起跑點上。

縣府教育副處長王淑玲表示，草屯國小教師融入科技教學，像是國、英、數等領域都能使用平板電腦進行授課，更導入教育部因材網數位學習平台，讓孩子在學習中發現自己的弱點，並透拓改變教學方式來提升學習成果，全新的學習模式與思維，能適應學生個別差異，有拔尖扶弱的效果。

草屯國小校長陳文燦也說，學校從課後班開始進行數位學習，也發現確實對學習有明顯幫助，因此有別與其他學校從特定教師的少數班投入，草屯國小讓全校都投入，進行全面的科技化輔助學習，超前部屬發展全新的學習模式。